高雄》偏綠漁民變韓粉 韓國瑜喊要賣國際大咖虱目魚

2018年11月05日 04:21 中時電子報 黃麗蓉

養殖重鎮高雄永安區「韓流」來襲！國民黨高雄市長候選人韓國瑜4日前往永安掃街拜票，永安宮廟埕擠滿了在地韓粉。韓國瑜與養殖漁業者座談時甚至喊，拚經濟沒敵人、也沒圍牆，「北韓金正恩如果想吃我們的芭樂、虱目魚，ok。」

韓國瑜在永安掀起了久違的人潮，一位民眾表示，永安區過去長期挺綠，但這次至少要贏民進黨2成。民進黨這條棉被蓋了2、30年，也蓋太久了，要拿出來曬一曬！

據香港媒體《中評網》報導，永安所養的石斑魚，以往還可以外銷大陸，但蔡英文上任後，生意受到很大影響。韓國瑜4日在永安和養殖漁業者座談，強調他當選後將帶農漁民到各地搶訂單，要「南南合作」，向新加坡、香港、澳門、中國大陸各大城市開放，高雄拚經濟沒有敵人、沒有圍牆，只有道路，「北韓金正恩如果想吃我們的芭樂、虱目魚，ok。」

高雄市永安石斑魚養殖兩岸交流協會理事長蘇有甲表示，台灣石斑魚產量1年約2萬噸左右，20%內銷，80%是外銷，其中大陸市場就占外銷市場70%，如果大陸市場進不了，養石斑魚的漁民都會沒飯吃。石斑魚價格從去年到現在還可維持一定水準，目前也都有出貨到大陸。至於虱目魚價格在前年很好，但今年很不好。而這次韓國瑜農漁業拚外銷通路，很能打動漁民的心，也受到許多漁民的歡迎和期待，因為民心所向，苦日子過太久了！

(中時電子報)