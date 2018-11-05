11月5日三大報頭條要聞

2018年11月05日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●高雄選情緊繃，韓流襲捲、綠營回防，高雄成為2018九合一選舉全台最關注的戰場。根據 《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，在最後19天，國民黨候選人韓國瑜支持度以45.3％贏過民進黨陳其邁的36.2％，甚至韓國瑜的看好度亦首次超越陳其邁，領先陳4.7個百分點，依受訪者政黨傾向分析，韓國瑜獲得92.8％泛藍支持，藍軍已經回流。

●美國期中選舉進入倒數計時，川普總統風塵僕僕四處為共和黨候選人助選。但他百忙中不忘發推特並與大陸國家主席習近平通熱線電話，稱預料會在阿根廷G20峰會和習近平達成對美國非常好的協議。這與副總統彭斯先前發表討陸檄文，國務卿蓬佩奧直言大陸是美國國安長期最大挑戰，落差不可以道里計。究竟川普葫蘆裡賣的是什麼藥？

●韓流外溢效應明顯，國民黨力促韓國瑜、丁守中合體拉抬聲勢，不過，柯是韓的知遇恩人、韓與丁是同黨同志、丁和柯又在激烈競爭，加上柯粉與韓粉絕對有重疊性，「三角關係」錯綜複雜，剪不斷理還亂，韓國瑜不管與丁或柯合體，對高雄選情都是負面衝擊。

●年底高雄市長選戰備受全台關注，由於多家民調顯示民進黨候選人陳其邁選情告急，蔡英文總統4日南下高雄多個宮廟參拜兼拉票，積極輔選並釋出利多，她強調未來中央全力支持高雄各項建設，要讓高雄市成為新南向的基地，高雄捷運也會延伸至林園。

◎旺報

●在改革開放40年之際，大陸首屆國際進口博覽會5日在上海盛大舉行。大陸國家主席習近平在昨日歡迎各國貴賓晚宴上致詞強調，進博會是中國主動向世界開放市場的重大舉措，將為推進經濟全球化搭建新平台。中國社科院經濟研究所宏觀室主任袁鋼明表示，大陸不再那麼害怕外匯問題，此外內需支撐經濟的力量越來越強，首屆大陸進口博覽會可說是個標誌，表示陸方從現在開始要走向擴大市場的方向邁進。

●上海進口博覽會5日登場，吸引來自全球各路人馬搶進大陸市場，準備分食這片商機。儘管最近大陸經濟出現短暫成長趨緩跡象，但是外商力挺大陸的聲浪不斷，尤其是在進博會開幕前夕，包括通用、羅氏、德勤中國創新與普華永道中國等公司高層都發聲表達對大陸市場的發展潛力，仍有很大的成長空間。

●睽違7個月後，大陸股市11月終於再見「開門紅」。法人指出，雖然貿易戰重創陸股今年來表現，不過，近期官方透過貨幣與財政手段雙管齊下，積極釋放政策利多，為股市捎來暖流，陸股拐點已初步顯現，建議投資人可持續觀察後續政策發酵情形，並採取定期定額方式，中長期分批布局陸股基金時機已經成熟。

●2000年前的戰國至漢代，雖沒有今日的多媒體、高科技幫襯，卻在巨匠的巧手下創作出引領當時審美品味的，富動態感的玉器，以今日的眼光看來，大有運用數理的錯覺原理，而使觀賞者視覺如處於現實和幻象之中。

◎工商時報

●亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團一行9人今（5）日在台展開為期10天現地評鑑，預計16日初評結果出爐。賴揆今(5)日將出席APG第三輪相互評鑑開幕式，親自為近百個公私部門、700名「台灣國家隊」應試人員打氣，將力拚進入最佳等級的「一般追蹤名單」。

●地方政府救民企再出招。繼大陸國家主席習近平公開表示要大力支持民營企業發展後，上海市率先響應，於3日晚間推出27條促進民營經濟發展的優惠措施，除了大手筆斥資「3個100億元人民幣（下同）」為企業紓困，並推出包括調整最低工資標準、降低企業社保繳費比例等舉措，減輕企業負擔。

●為落實金融機構加大信貸力度、以支持民營企業，大陸國務院金融穩定發展委員會辦公室派出的首個督導組，於10月底前往民營企業眾多的江蘇省調研。江蘇省亦表示，正在加快金融綜合服務平台建設、完善融資擔保體系等措施，緩解中小微企業結構性融資難的問題。

●今年下半年許多市場聲音，猜測美元遲早可能失去世界主要儲備貨幣的地位。牛津經濟研究院最新分析，在系列國際用途中，美元占全球交易的40～60％，該比重近年一直穩定甚至增長；反之，潛在競爭對手遠遠落後，尤其是人民幣僅占交易的1～2％，且持續下跌，未達成為主要國際貨幣的必要標準。

(中時電子報)