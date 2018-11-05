烏來不只瀑布美！搭台車尋童趣！雲仙樂園賞櫻、探螢火蟲

2018年11月05日 05:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

想到烏來，很多人會想到的可能是氣勢磅礡的美麗瀑布，然烏來的美可不僅如此！峻秀山水奇景、原住民熱情！去年修復完成的可愛台車又開始啟動！還能在老街品嚐馬告香腸、小米酒等美味！而全台唯一開車到不了的世外桃源就在雲仙樂園，搭乘纜車近距離欣賞瀑布美，春天賞櫻、在大自然裡呼吸芬多精，夏天探螢火蟲感受烏來多元魅力。

●烏來老街嘗美味、DIY原民手鍊飆創意

想要瞭解當地文化特色，從美食下手就對了！「烏來老街」正是沿著烏來街瀑布路、環山道路而成的主要發展區。沿街以石板作為鋪設，在此地可品嚐各式泰雅美食！

老街上的馬告香腸、馬告豬血糕攤商前總是排滿大量人潮，究竟美味在哪？馬告學名是「山胡椒」，然實際上卻帶有檸檬和香茅味道，是原住民醃肉的最佳調味料！老街假日時還有原民有機市集，珠蔥、桂竹筍野菜好清新，幸運的話還能看到老闆的小猴子逗趣耍寶，更可帶著伴手禮如：小米酒、小米麻糬等回家與親朋好友分享！

不只有美味小吃，累了也能在老街喝咖啡、泡溫泉！這還有座免費的「泰雅博物館」，可聽導覽人員講述先民歷史與傳統習俗，紋面可不是人人都有，要打獵、織布技術好，美麗線條可是生命中的榮耀！如欣賞看完泰雅族的傳統編織技藝，也想體驗一下，館內有泰雅族渼潞阿姨開設DIY編織體驗課程，在此可編織咖啡墊、串珠手環，用黑白紅泰雅族代表色製作出獨一無二的美麗。

烏來台車接連了烏來老街跟瀑布商店街步道，大小朋友輕鬆的敞佯在自涼的山林間。

●童趣台車憶伐木史！秘密景點拍瀑布

老街吃飽喝足，雙腿不免也酸了！這時不妨來搭乘烏來台車，坐在繽紛台車享受徐徐涼風欣賞烏來山水美景！觀光台車亦為烏來的特色之一，原用以運輸林木為主，現為遊客登山遊覽之交通工具。2015年強颱蘇迪勒重創烏來，台車一度停駛，所幸去年在觀光局和當地業者共同合作下，台車又以嶄新面貌和大家見面。

可愛台車接連了烏來老街跟瀑布商店街步道，大小朋友輕鬆的敞佯在自涼的山林間！抵達烏來瀑布區，不要只在瀑布前拍照，烏來人透露還有一個私房秘密景點可拍到瀑布全景。「烏來林業生活館」裡瞭解台車歷史後，在到戶外的觀景台，就能欣賞高達80公尺、寬約10公尺壯麗瀑布直瀉而下，「白絲瀑布」伴隨轟隆水聲，讓人直呼大自然的鬼斧神工。

春天搭乘空中纜車欣賞滿山櫻花，好不浪漫。（雲仙樂園 提供）

●雲仙樂園賞櫻、探螢火蟲！超Q旺仔頻出沒

想要近距離欣賞瀑布，呼吸芬多精，來到烏來更不能錯過「雲仙樂園」！了！群山環繞、清水長流，林間終年雲霧繚繞，蟬鳴鳥叫不絕於耳彷彿進入世外桃源！話說雲仙樂園可是全台灣唯一車子開不了的觀光景點，來這裡必搭「纜車」上山。

2分40秒的纜車搭乘時間，可近距離欣賞如白鍊般的美麗瀑布，如在春天，粉紅櫻花開滿山野，紅白交錯，好不浪漫！據雲仙樂園透露，纜車預計在明年春天時會改建，屆時會以「透明水晶纜車」加入營運，低頭就能看見腳下景物，360度欣賞烏來美景。

進入雲仙樂園後，印入眼簾的是可愛的「旺仔」和你Say Hello！

進入雲仙樂園後，印入眼簾的是可愛的「旺仔」和你Say Hello！由旺旺集團接手後，雲仙樂園也有新面貌！走過275台階練角力，沿途雲霧彷彿仙境，美如其名「雲仙樂園」。泰雅族紅白黑「萬年橋」是亮點，讓綠意盎然的生態蕨類添繽紛，昆蟲、小鳥伴遊，呼吸天然芬多精，感受大自然的療癒力量

生態自然多元豐富的雲仙樂園，每到四、五月螢火蟲大爆發，吸引不少遊客。（雲仙樂園 提供）

除春天賞櫻、秋天賞楓，雲仙樂園每個月份都會推出不同的生態主題，包含野生蘭花、賞鳥、櫻花、螢火蟲、青蛙、昆蟲等等！相約好友在「雲晴湖」中划船冒險趣，和原民朋友共同做麻糬、體驗竹筒飯DIY，親手裝米入綠竹筒內，道地的原住民美食滿足你的味蕾。

「雲仙樂園」裡的「萬年橋」以泰雅族紅白黑相嵌，是許多遊客拍照打卡的是好景點。

●烏來好好玩！泡湯、美味、生態

穿梭寧靜山林間，漫步在溪谷小徑，品嚐原民熱情與美味！烏來這座山城裡保留了大自然最原始的生態與風景。在捷運新店站下車，轉乘849公車，即可抵達烏來老街。

時序秋冬，正是泡湯好時機！不妨相約好友來趟烏來之旅！森林、溪流與瀑布，不出國就能擁有世外桃源。春天賞櫻、夏天探螢火蟲、秋天賞楓，和原民朋友乾杯喝「小米酒」，搭乘纜車、台車飆風趣！旅行不需要什麼理由，現在說走就走！美麗的烏來等著你！

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(中時電子報)