李艷秋：為勝利使盡一切手段 這些事証實民進黨奧步、沒品

2018年11月05日 06:25 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

選戰倒數19天，各陣營進入短兵相接肉搏戰。資深媒體人李艷秋指出，民進黨已成為選舉奧步的盟主，但民進黨似乎並不以為意，面對全面執政後的地方大選，府院黨毫不顧忌的動員軍情司法檢調及中選會系統，全面監控護盤。今年中秋節前後，網路上出現一張簡潔的圖片：一個月餅，外加一張紙條「1124滅東廠」，當時只覺得網友幽默有創意，但現在這幾個字，卻讓人感到是必須眾志成城完成的使命。

李艷秋在臉書發文，民進黨最大的危機是，為了勝利使盡一切手段，但是卻沒有體會到，選民在一個接一個的奧步鋪陳中已經堅信，這些不可思議的事，証實民進黨只有奧步、沒有品格。

李艷秋整理最近民進黨的作法包括：

1，促轉會對侯友宜案的名言有「沒操作很可惜」「間接影射的殺傷力最強」、「現在有選舉考量，用字一定要更辛辣」、「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」。

2，國安局證實，監控臉書等網路社群，蒐集詆毁國家元首、扭曲政策等情資。

3，調查局證實，查到有中資介入選舉，如果屬實，就算當選也無效。

4，中選會不准以核養綠公投補件，台北高等行政法院裁定中選會違法，中選會抗告中。

5，普悠瑪出軌造成200人死傷，宜蘭檢方快速完成調查，直指司機轉彎超速，機械故障機率很小，但後來通聯對話曝光，日廠也承認設計疏失。

6，東森關鍵時刻節目被關切談韓國瑜太多，被迫取消赴高雄做現場，主持人劉寶傑被要求休假。

李艷秋指出，促轉會主委辭職了，太多人臉書被封了，選上也不一定能上仼，台大不是到現在沒校長嗎？若不是民眾及家屬聲援，普悠瑪尤駕駛已成了出軌事故唯一的代罪羔羊；至於對媒體的監控掠奪，從來沒有停止過。李指出，東廠們正在腐蝕台灣最重要的價值—民主。現在只有一個辦法改變，1124滅東廠。

(中時電子報)