2萬5修補26億名畫 收藏家畫毀了還被告

2018年11月05日 07:47 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

北部地區方姓藝術收藏家拿號稱價值26億元、元代畫家黃公望作品《天池石壁圖》軸絹本到畫廊請老闆修補，沒想到修補完畫作褪色，老闆認為方男拿的畫作是贗品，方男卻堅稱古畫經過北京故宮鑑定，控告老闆毀損，但因推打老闆娘反挨告恐嚇、傷害。

方姓男子持有號稱「世界唯一真跡」的元代畫家黃公望作品《天池石壁圖》軸絹本，日前因為要把浮起來的絹絲黏回去，輾轉打聽到位於師大路一名畫廊老闆有這方面修補技術，老闆對他稱裱老舊壞了要重裱，雙方談好以2萬5千元價格處理浮起絹絲並裱褙，沒想到畫作竟然褪色。

雙方各執一詞，方男不滿心愛畫作被毀，提告老闆毀損、詐欺，還稱老闆夫婦及他們兒子打人，涉及傷害罪。老闆則認為方男所持畫作是贗品才褪色，方男卻堅稱古畫經過北京故院鑑定，市價26億元，是老闆技術不好才弄壞畫作，方男遭老闆指控多次到畫廊討回公道，恐嚇他們「要你們的命」，還推傷老闆娘，因此挨告恐嚇傷害。

據蘋果報導，老闆被控毀損部分，檢方認為老闆並無犯意，也沒毆打方男，故予以不起訴，方男對此已聲請再議。檢方調查後，認為方男涉嫌恐嚇老闆一家，並推傷老闆娘，依恐嚇、傷害等罪起訴他。台北地院今天將對方男被訴恐嚇、傷害部分開庭審理。

(中時電子報)