新北》最新媒體民調出爐 蘇貞昌看不見侯友宜車尾燈？

2018年11月05日 08:19 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌。（圖／本報資料照，陳信翰攝）

最新媒體民調顯示，國民黨新北市長候選人侯友宜聲勢持續上漲，目前以54%支持度，大幅領先民進黨新北市長候選人蘇貞昌的26%，蘇貞昌竟連侯友宜一半都沒有！但對此，網友表示，「民調只是參考！不用太認真」、「蘇貞昌最近猛打新北市垃圾袋比較貴的問題，不太道德」。

據《聯合報民調中心》今(5日)公布最新民調顯示，國民黨新北市長候選人侯友宜支持度為54%，民進黨新北市長候選人蘇貞昌為26%，雙方差距竟高達28%。但侯友宜支持者有一成多沒打算投票，而現階段挺侯的二成五綠營支持者，也仍值得觀察，據調查顯示，侯友宜的民調也從四月底的45%、九月中的48%，一路攀升到這次民調的54%，較9月調查增加約六個百分點。至於表態支持蘇貞昌的選民，則穩定維持在25%左右。

對此，有網友認為「蘇貞昌最近猛打新北市垃圾袋比較貴的問題，有一種『即使選不贏，也要讓你難過的感覺！』不太道德」、「輸真慘勇奪遠遠落後的第2名」、「大家要努力」」、「侯友宜加油！讓票票入軌投出來」。

此次調查時間是在10月30日至11月2日，調查對象是戶籍設在新北市，年滿二十歲以上的合格選民，成功有效樣本共計1074份，另有175人拒訪，在95%的信心水準下，抽樣誤差在±3％以內。調查是以新北市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣。

(中時電子報)