高雄》不合體丁守中造勢 兩大因素成韓國瑜考量關鍵？

圖為國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜10月29日到嘉義縣，大批支持者爭相握手。（資料照,呂妍庭攝）

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中時電子報
／綜合報導

國民黨原先規劃在台北市長候選人丁守中11日的凱道造勢大會上，將安排六都候選人合體助攻，但高雄市長參選人韓國瑜表示，當天高雄環團將舉辦反空汙大遊行，這是高雄大事，確定不會北上。對此，有評論分析指出，韓不參加除了台北市長柯文哲對韓國瑜有提攜之恩，也因韓粉、柯粉重疊性高，韓挺丁恐影響韓在高雄的中間選民支持度。

近日政壇掀起「韓流」，韓國瑜除了高雄市行程外，也頻跨縣市輔選。國民黨中央原先規劃11日在台北辦六都候選人聯合造勢，盼藉由韓國瑜人氣拉抬丁守中選情。不過韓國瑜昨天表示，很早就答應當天要參加高雄反空汙大遊行，這是高雄很重要的事，確定沒有時間北上。

此外，韓、柯關係不錯，韓先前被問及會不會合體拉抬選情，他先感謝當年任北農總經理期間柯對他的知遇之恩，但丁守中是黨內提名同志，「我心中自有一把尺！」引發外界諸多揣測。

據中評社分析，韓流席捲全台，很多聲音都是支持韓國瑜不等於支持國民黨，顯示出「選人不選黨」的現象。韓國瑜陣營也強調拚經濟不拚政治，淡化自身的政黨色彩，因為在綠大於藍的高雄，韓除了催出藍營基本盤外，唯有爭取中間、年輕及淺綠選民支持，擴大選票基礎，才有可能獲勝。

中間選民和柯文哲粉絲性質重疊，高雄中間選民會有「在高雄不能選柯文哲，那就投韓國瑜」的心聲，因此，若丁守中和韓國瑜兩人同台造勢，未必對韓國瑜有利，恐也成為韓最後選擇不北上原因。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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