高雄》鹿死誰手？小英御駕親征vs 霸王韓流

2018年11月05日 08:21 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底高雄市長選戰備受全台關注，由於多家民調顯示民進黨候選人陳其邁選情告急，總統蔡英文4日御駕親征高雄多個宮廟參拜兼拉票，積極輔選並釋出利多。但是，小英在民調低迷下，親自南下高雄輔選陳其邁能收到多少效果，恐怕還不清楚。

韓國瑜在今年5月21日獲國民黨提名，根據《旺旺中時》當時民調，陳其邁在原高雄巿支持率42.1％，領先韓國瑜32.7％近10個百分點。然而，5個多月後，情勢翻轉。《旺旺中時》今公布的民調顯示，韓國瑜在原高雄市選區以46.7％的支持度，勝過陳其邁的36.3％；在原高雄縣選區，韓國瑜也以43.3％贏過陳其邁的36.2％。而《TVBS》在10月的民調也顯示，韓國瑜支持度42%，陳其邁為35%，差距達7個百分點。

為了防止國民黨提名的高雄市長候選人韓國瑜翻盤，民進黨重兵回防高雄，小英更是御駕親征，絕不讓國民黨攻下綠營的大本營高雄。蔡英文昨（4日）南下高雄至旗山天后宮參拜，下午分別到大樹區東照山關帝廟、林園廣應廟參拜，為陳其邁強力拉票。

據港媒《中評網》觀察，從蔡英文4日所安排的行程，可發現路線都在原高雄縣區，高雄綠軍強化原縣區支持度的脈絡也逐步浮現，包含陳其邁4日晚間在前鎮成立後援會，也是綠大於藍的選區。

民進黨高層接二連三親至高雄為陳其邁助選，可看出高雄選情已非常緊繃。然而，陳其邁在背負執政包袱下，打出的策略和議題卻讓人有回頭擁抱基本教義派之感。反觀韓國瑜卻刻意淡化政黨色彩，即使黨內大老有意願站台更是婉拒再三，並喊出「選人不選黨」口號。

韓流自從10月26日在鳳山地面造勢引爆旋風後，已與民進黨進入激烈的肉搏戰中，陳其邁更辭掉立委展現勝選決心，蔡英文更南下親征帶動士氣。然而，蔡英文在民調低迷下，南下高雄輔選陳其邁能收到多少效果恐怕還不清楚。未來20天陳其邁與韓國瑜的選情將陷入短兵相接的焦土戰。這場牽動台灣政治版圖的市長選戰，究竟鹿死誰手，目前真的很難判斷。

(中時電子報)