影》好狂的KO！拳手迴旋肘擊打趴對手

EFC拳手賀隆瓦打敗對手麥德森。(摘自推特@EFCworldwide)

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中時電子報

EFC中量級拳手賀隆瓦(Mzwandile Hlongwa)最近一役中表演了神奇絕技，他在一次組合拳中追加了一記迴旋肘擊，這擊的力道非常驚人，將對手麥德森(Torbjorn Madsen)直接送進了醫院。

一般來說這類迴旋動作的命中率不高，通常比較會在摔角擂台或是籃球場上見到。從現場轉播員驚訝的反應就能知道，賀隆瓦這一肘不是花架子，而是結實的KO一擊。麥德森當場失去意識，到救護車上才醒來。

出身非洲的賀隆瓦身高(180公分)和對手差不多，臂長卻比對手多出12公分，這是很寶貴的優勢。當外界的焦點都關注著另一個聯盟UFC的比賽，賀隆瓦這一擊成功幫EFC搶來了一些目光。

英媒《太陽報》揶揄賀隆瓦是用電玩「快打旋風」的招式打敗了對手。當時麥德森可能誤判這是近身擒抱的機會，疏於防備而付出慘痛代價，他醒來之後說：「發生這種事難免的，對手打得很好。」

(中時電子報)

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