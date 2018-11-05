NBA》有老闆罩？騎士老將認定塞克斯頓不會打球

2018年11月05日 08:38 中時電子報 黃及人

騎士內訌問題持續惡化當中！《The Atheltic》記者瓦爾登5日爆料，由於有著騎士老闆吉伯特的「護航」，騎士今年第8順位選來的菜鳥後衛塞克斯頓開始有恃無恐，甚至不把騎士老將放在眼裡，引發老將們認為他根本不會打球。

上季闖進總冠軍賽卻遭勇士淘汰的騎士，本季在「小皇帝」詹姆斯跳槽湖人，以及突然解雇前教頭泰隆盧後，戰績跌到只有1勝8敗，位居東區墊底，甚至球隊內部的氣氛，更因吉伯特嚴重干涉球隊輪替調度，造成空前低迷的窘境。

因為吉伯特要求騎士教練團給予塞克斯頓更多上場時間，不惜減少先發主控喬治希爾的時間，在有老闆罩的情況下，塞克斯頓逐漸不把希爾的建議或教導聽進去，甚至就算球隊戰績一蹶不振，塞克斯頓賽後心情似乎不受影響。

塞克斯頓本季場均11.1分、2.4籃板及2.2助攻，表現只能算是中規中矩，但他不肯受教的態度，卻讓騎士老將普遍認為，他根本不知道如何防守擋切，也不懂如何真正組織隊友，所以只要他在場上控球，騎士頓時陷入混亂。

騎士的混亂狀況還不僅於此，瓦爾登繼續爆料，老牌射手柯佛曾在今年夏天要求離隊，卻遭騎士高層拒絕，且允諾會讓他繼續好好比賽，沒想到如今卻告反悔，還把他、J.R.史密斯與佛萊「冷凍」起來，更讓柯佛感到心灰意冷。

騎士到底還會亂多久？目前還不知道，反正進入「後詹皇時期」，就算擺爛到底，吉伯特恐怕也沒關係了吧！

(中時電子報)