高雄》人渣文本：韓國瑜若想贏 不能讓這群人退燒

2018年11月05日 08:40 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

選戰倒數19天，觀戰重點高雄市，國民黨候選人韓國瑜的選情從落後、五五波、到近期幾份民調出現超車。筆名人渣文本的輔仁大學助理教授周偉航指出，韓的氣勢來自於中間選民對民進黨完全執政的「賭爛」，與綠營長期在高雄執政所出現的「想像疲乏」，這不代表中間選民已願意接受或「原諒」國民黨。國民黨政客們想搭韓氣勢浮上檯面，甚至硬是要從韓身上「提款」，這都可能讓中間選民想起不愉快的過往，如果中間選民「退燒」，韓就不可能贏。

人渣文本在蘋果發表評論文章，就目前的態勢看來，藍營感覺並不是非常想拿下高雄，而是更傾向讓韓的光環能外溢至全台，以提升國民黨在各激戰區的勝算。這也形成了韓四處助選時，國民黨其他太陽會主動閃開或靠邊站；或韓自己的場子，黨內太陽們非出席不可的時候，就會辦得相對低調的古怪現象；但隨著選戰進入末尾，韓將無法不與其他國民黨大老同台，在這些場合中，他也必須凸顯自己的深藍和大中國情懷，這都可能損及他的選情。

人渣文本直指，韓的弱點看來就是「國民黨提名」，「國民黨」是韓無法擺脫的宿命，也是他的本質，他因為這本質而攀上高點，也將因這宿命而碰上麻煩；唯一的差別，是這麻煩會在11月24日之前爆開，還是選後才破功。

(中時電子報)