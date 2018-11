檸檬樹為引子！台當代藝術「擺拍敘事」交流墨西哥

2018年11月05日 09:06 中時電子報 林宜靜 /整理報導 /整理報導

用檸檬樹為引子,串起台灣與墨西哥文化交流!為促進台灣與拉丁美洲的文化交流,文化部駐洛杉磯辦事處台灣書院首度與墨西哥Alumnos藝術中心合作,於11月8日至12月23日舉辦「擺拍敘事:台灣與墨西哥當代藝術交流展」,展出台灣藝術家黃博志、余政達、侯怡亭與4組墨西哥藝術家的作品,開幕活動當日3位參展台灣藝術家都將親自出席。

該展覽由駐洛杉磯辦事處台灣書院委託台北當代藝術中心客座策展人兼墨西哥Vernacular Institute主持人彭若瑩策展。彭若瑩表示,「擺拍」為新一代流行名詞,指的是攝影師依設定好的情境及人物姿勢進行拍攝。而「擺拍敘事」則是試圖打破傳統線性的展覽敘事,以裝置、聲響及行為藝術的串聯,創造另類的藝術書寫與閱讀方式。

此次選擇7件創作理念相近的台、墨藝術家作品,它們共同關切後殖民的歷史書寫,以及文明發展下物質、價值、勞動與交換之間的關係。例如台灣藝術家黃博志《五百棵檸檬樹》深入墨西哥印第安部落,和當地農家合作,以龍舌蘭植栽進行釀酒計畫。

侯怡亭《無縫組合(裝)/完美組合》與當地工人成立生產線,探討女性在其中的集體勞動;余政達《Tell Me What You Want》則透過錄像裝置與表演,呈現跨文化的人際互動以及社會、文化間的複雜差異。

