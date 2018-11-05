高雄》綠白分手逼跑選票 韓流衝擊2020「他」最傷

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（左）、爭取連任的台北市長柯文哲（右）。(圖／本報資料照，季志翔攝)

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中時電子報
/綜合報導

隨著九合一選舉進入倒數19天，有媒體評論分析指出，這次選舉中，以「北柯南韓」聲勢最高，而在國民黨高雄市長候選人韓國瑜創造的韓流效應下，臺北市長柯文哲民調明顯已受到影響，若真想收復綠地為藍天，國民黨就應認真思考「柯文哲究竟是敵？是友？」。

綜觀這次選舉，民進黨犯了「兩項致命的錯誤」，一是與柯文哲分手，讓白色力量化友為敵，導致淺綠、年輕人跑掉，留下深綠，進而被獨派套住。二是蔡英文上任不久，綠營就急著把臺北農產公司總經理韓國瑜趕下來，讓給爭議不斷的「獨二代」吳音寧接位，最後搞到整個民進黨都快被韓流淹沒。

民進黨與柯文哲分手，其實是國民黨很好的教訓，為何有此說？實因第三勢力可以有一點藍，也可以有一點綠。就像現在柯文哲，能拉到淺藍、淺綠的票，兩岸主張「兩岸一家親」大陸也能接受，已接近最大公約數。從選舉戰略分析，柯文哲選2020可能性極高。綠柯已徹底分手了，柯藍合作不是不可能，是雙方要建立起創造雙贏的默契。因此，國民黨大老，應摒棄私心，深思如何定位藍柯之間的關係，才不會選急了，亂打一通。

「國民黨必須承認」，韓國瑜所造成的韓流旋風，與國民黨關係不大。「韓流形成最主要有三個原因」，一是民進黨做得太差，高雄雖外在建設做得漂漂亮亮，但經濟崩壞，觀光客驟減，民眾無法忍受；二是韓國瑜的個人特質、訴求只拚經濟不談政治的選舉策略奏效；三，韓國瑜雖掛著國民黨籍，但有意的淡化，也不貼近藍大老，讓「非藍」的經濟選民願意轉向。

據《中評社》評論指出，接下來的2020大選，上述幾項韓流的特質，也是國民黨「制勝關鍵」，國民黨大老、藍太陽，在韓流洗鍊下，幾已出局，傷得最嚴重的莫過於被認為國民黨最有可能出來選2020的朱立倫。「朱的風格與韓國瑜是兩個極端」，學者VS菜販，謹言慎行VS草根，當藍軍支持者瘋狂的認同韓國瑜的勁辣麻，朱立倫，「相較之下」就像一碗淡而無味的陽春麵。

若真讓韓國瑜選上，藍軍又因韓流外溢多拿了幾個縣市，蔡英文、賴清德、陳菊、「新潮流系全垮是必然的」。重點是，如果國民黨「定位柯文哲是朋友」，就應表達出一定的善意，為未來可能的合作埋下伏筆。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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