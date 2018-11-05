派少年員工求發財金代價一條命 老闆要負肇事者責任！

2018年11月05日 09:15 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

15歲林姓少年去年受打工的居酒屋老闆所託，晚上10點多無照騎車到中和烘爐地南山福德宮求「發財金」，回程時閃避不及撞上張姓男子駕駛的汽車，傷重不治。少年母親痛失兒子，認為老闆也應一併負起責任，新北地院判張男及老闆共同賠償256萬餘元。

據判決書，去年10月29日晚間10點，居酒屋老闆明知林姓少年沒有駕照，仍指派少年騎機車到中和區南山福德宮求取發財金，豈料林少凌晨12點回程，行經宜安路與宜安路118巷交叉口時，閃避不及撞上沒打方向燈的張姓駕駛，林少嚴重腹內出血、脾臟破裂身亡。

林少母親認為張男違規駕駛、老闆違法指派童工深夜從事危險工作，奪走兒子性命，向2人求償喪葬費用、扶養費529萬元及精神慰撫金，共881萬餘元。

張姓男子一審被依過失致死罪判1年徒刑，張男主張林少機車時速高達90公里，且未注意前方路況才是肇事主因，另外張少指出，就算他有肇事責任，但林少母親明知兒子年僅15歲，沒有機車駕照，還買機車給他，顯然也有過失。

居酒屋老闆則承認當天確實有叫林少去求發財金，同意負起職災責任，但認為少年母親求償金額過高，無力負擔。

法官認為，張男貿然由路旁逕行左轉，已屬重大違規，判他要負8成責任，林少母親已領取強制汽車責任保險金202萬元，扣除後張男須賠256萬元。法官審酌，15歲以上未滿16歲童工不得於午後8時至翌晨6時期間內工作，老闆卻要求少年前往求取發財金，判老闆也得負責，共同賠償256萬餘元。

(中時電子報)