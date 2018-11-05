高雄》民進黨的六大致命傷 網：韓國瑜不會只是險勝

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（圖／本報資料照，宋以安攝）

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中時電子報
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年底縣市長選戰，高雄本是民進黨的鐵票區，國民黨高雄市長候選人韓國瑜卻殺出一條血路，逼得民進黨重兵回防。有網友發現，現在民進黨將選戰策略伸向媒體，許多媒體都開始有詭異的風向轉變，但網友認為，民進黨有六大致命傷，是民進黨即使耗盡黨政軍媒體資源也無法短時間內改變的，因此，11/24高雄市長選舉勝負差距會意外的大，而不只是險勝。

網友於批踢踢發文表示，從10月底民進黨正式接管陳其邁高雄市長競選團隊之後，高雄市長選舉似乎開始進入黨政軍媒體全面性的戰爭。很多網友應該都發現政府、地方組織、批踢踢、電視媒體等等媒體都開始有詭異的風向轉變。

每次啟動攻擊，都是網軍先行進攻出一個「破口」，然後配合電視網路媒體擴大宣傳，同時配合地方組織操作LINE宣傳與文宣或人身耳語。但該網友表示不用過於擔心害怕，只要支持「翻轉高雄」的信念依舊在，想辦法提高動員支持「翻轉高雄」同溫層的投票率就贏了。

而且民進黨還有六大致命傷，即使是民進黨耗盡所有黨政軍媒體資源也無法短時間內改變的，也是造成韓流崛起之因：

1.對於現況景氣不滿的 (近年高雄景氣特別嚴重蕭條) (不分藍綠)。

2.對於地方陳年官僚幫派文化不滿的 (不分藍綠)。

3.對於中央勞工等政策不滿的 (勞方居多) (不分藍綠)。

4.對於環保空污與生活環境不滿的 (住民) (不分藍綠)。

5.對於官方友好財團集團架構不滿的 (不分藍綠)。

6.對於貪污形象不滿的 (不分藍綠)。

該網友更分析，此次選舉除了極度渴望高雄復興的藍營鐵票盤，再加上高雄綠營的基本盤裂解出來的翻轉票。翻轉票一但裂解就無法挽回，雖然他們仍然會配合地方組織參與動員，事實上只是貌合神離的假象，因此11/24高雄市市長選舉勝負差距會意外的大，而不只是險勝。

(中時電子報)

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文章來源：PTT論壇網址

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