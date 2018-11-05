高雄》原定投票日出國 陳敏鳳：綠營人士想延後 避免江山失守

圖為韓國瑜26日進場時受到民眾熱烈歡迎，激情支持者衝上前拉扯，讓他差點站不穩。（資料照,林宏聰攝）

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中時電子報
／綜合報導
陳其邁3日在「勞動者之夜」勞工造勢活動上，宣布辭去立委職務。（林宏聰攝）

原先不被關注的高雄市長選舉，在韓國瑜掀起旋風後，逐漸成為熱門話題。資深媒體人陳敏鳳指出，台北藍營的人會打給高雄親友問選情並幫韓國瑜拉票，也有綠營人士本來投票日要出國，在選戰緊咬的情況下也想延日出國，以免綠營江山失守太慘烈。陳說這些對高雄選情熱衷的人都未必滿意藍綠兩黨中央的表現，她認為兩黨中央都是高雄選舉的包袱。

高雄市長選舉戰情進入白熱化階段，國民黨市長候選人韓國瑜和民進黨市長候選人陳其邁，陸續展開大型造勢活動。韓國瑜日前在鳳山造勢吸引近五萬人參加，3日在高雄市鹽埕區五福四路、大智路口封街造勢，也湧入逾1萬人，當韓國瑜進場時，全場歡聲雷動，足見其人氣。然而，陳其邁日前舉辦「勞動者之夜」，主辦方估近3萬人，展現勞工大團結氣勢，陳也在台上宣布辭去立委職務，強調將未來奉獻給故鄉高雄，展現背水一戰態度。

對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，高雄的熱戰，引動台灣藍綠決戰的火藥庫。她說台北藍營的人會打給高雄親友問選情並幫韓國瑜拉拉票，也有綠營人士投票日當天要出國，但也想延後出國日。不過陳提及，這些對高雄選情熱衷無比的人，恐都對藍綠兩黨中央表現不滿意。因此，她說韓到底要不要跟丁守中合體、要不要跟黨中央大老級同框，成關注焦點；蔡英文要不要南下輔選，綠營內部也有不同意見。

陳認為，民進黨仍不知道高雄面臨的困難，就是中央執政不利造成的結果。而韓國瑜近日南北奔波助選，在體力負荷和言多必失的鐵律下，出錯比率不低，若北上與丁守中合體，加重韓國瑜國民黨的色彩，也對高雄選戰扣分。她說高雄選戰不僅考驗候選人本身，也考驗兩黨中央操盤的智慧。

(中時電子報)

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