監聽社群不起底？張善政：沒幹這3件事 國安局智商才有問題

前行政院長(本報系資料照片，杜宜諳攝)

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中時電子報
/綜合報導

日前國安局在立院坦承監聽臉書，蒐集詆毀蔡總統的言論，強調只在公開社群偵蒐，行為可受公評。對此，前行政院長張善政表示，這說法聽起來光明磊落，實則是步入警察國家的門，讓警總復辟。

張善正在臉書上說，許多網路行銷公司都會從網站、社群蒐集情資，分析現在的言論風向、網路聲量等，提供給廠商或政治人物使用。但交由國安局來做，是非常嚴重的！「如果國安單位拿到這些資料，搭配上政府無所不在的公權力及影響力，會使人民的權益大受影響。」

「請問國安單位會不會整理統計這些資料，再搭配政府手上既有資料，作交叉分析？當然會！要是說不會，我要懷疑國安單位官員的智商了！」張善政舉例，國安單位可以找出詆毀蔡總統頻率最高的一些人，是做什麼工作，以及他們的性別、年齡、背景。

他指出，以民進黨的作風，如果做出這3件事，一點也不驚訝，「1. 這些人有在政府、國營事業、官股公司工作嗎？要不要透過政府影響管道，叫他們封口？2.這些人有經營企業嗎？要不要去查水表一下？如果有向金融機構貸款，可以暗示不讓他們過嗎？3.這些人在機關內有升遷機會，可以透過政風單位去影響嗎？如果是學生，在升學甄試時，可以透過「綠色教授」影響入學機會嗎？」張善政表示，拜託國安單位不要以為人民不知道「資料加值運用」的觀念，並呼籲蔡政府不要輕易開啟警察國家之門。

(中時電子報)

文章來源：張善政FB

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