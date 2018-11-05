夜市牛排「濃湯＋紅茶」不敗組合 網曝：酥皮濃湯碗更噁心

2018年11月05日 10:02 中時電子報 張哲瑋

台灣的夜市小吃不勝枚舉，夜市牛排更是人氣小吃之一，不僅便宜，而且濃湯、紅茶更是讓人喝到飽。而部落客「GO是買」分析夜市牛排為何總是「濃湯+紅茶」的組合，是因為濃湯方便好煮，且可已久放不易變質；至於紅茶則是成本低、不易變澀。另外還有網友曝，酥皮濃湯碗根本洗不乾淨。

部落客「GO是買」寫道，因為排餐是從西方傳來的，既然是西餐就要喝西方傳來的湯；紅茶則是因為當初傳進歐洲，被視為高貴珍品，而成為上流社會專屬享受。當西餐引進東方時，濃湯和紅茶也就一起進來了。

而現今的夜市牛排中的「濃湯+紅茶」組合，就夜市來講，濃湯方便好煮且可已久放不變質，紅茶則是因為成本低、不易變澀。

網友也提到，濃湯多半是乳瑪琳製品，雖然不健康但不至於黑心。還是少喝比較健康。

另外，有網友在網路上發問，為何酥皮濃湯碗都是獅頭碗？引起許多專業老司機解答，甚至還曝以前在牛排店打工的內幕。

網友曝酥皮濃湯碗不乾淨內幕。(示意圖/達志影像)

網友解釋，之所以用雙獅頭碗，是因為造型上比其他碗好看，再者，獅頭的位置可以確保添加濃湯的量，不會有多有少。最後則是因為體積固定，產生的蒸氣可以將派皮向上推，形成一個圓形凸起，造型上比較好看。整體看起來就是高檔大氣上檔次，給顧客們就是為覺跟視覺得享受。

更有不少網友表示，「這個碗超難洗，超難收疊且佔空間」、「獅頭碗乾不乾淨都看良心的，內外碗沿沒洗乾淨，蓋上新的酥皮再烤一次也分不出新舊酥皮差別，獅頭內側卡住的東西很容易沒洗乾淨」、「碗洗不乾淨是真的，反正酥皮壓下去就看不到了啦」

看完分析，網友紛紛留言不敢再點來喝了，但也有網友表示，餐飲業本來就是個很難用乾淨的行業了，不用太大驚小怪。

(中時電子報)