機車公會憂「禁燃油機車百萬人失業」李應元：僅禁止生產

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中華民國機車公會今赴立法院開記者會，抗議政府設定2035年禁售燃油機車，恐讓百萬機車行相關從業人員失業。環保署長李應元表示，政府為因應世界環保的趨勢，需提早讓產業做轉型，2035年還有約17年的時間，並不是到了那一年，路上就不能騎二行程機車，而是到那一年就不再生產燃油車，而是銷售電動車，市面上存在的燃油車還是會有很多台，希望大家共同面對空污問題。

今立法院召開社福及衛環委員會，李應元在會前接受媒體聯訪，他指出，全世界都往電動車發展，光這個月就有三場空污遊行，且過去國內每一年銷售燃油機車有60萬輛到70萬輛，甚至去年就有90萬輛，因此機車從業人員失業這樣的疑慮不存在，大家有將近三十年的時間可以來充分量調整。

另外，東部地區、原來的高雄縣、台南縣等偏鄉，人口未超過20萬的鄉鎮，地方的阿伯、阿婆只是騎燃油機車去巡田，對空氣品質影響不多、排放量不大，這種的不會取締、僅勸導，只是一定要定期檢查，2020年一定要注意排放標準，只要符合就能騎上路。

有媒體問到3日空污遊行有5千人參與，李應元問「有這麼多（人）嗎？」並說，只要有民眾關心，我們也一直在努力，像是改善工業污染源、行動污染源、行為改變等，才能讓空污問題愈來愈好，每次遊行都感同身受，也希望大家能理解，空污不會一天一年就改變，要給我們一些時間，每年都在進步，希望天天都藍天。

(中時 )

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