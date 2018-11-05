不愛女生！雙胞胎姊妹變陽光男孩 其中一人是警官

美國有一對雙胞胎姊妹，去年變性成陽光男孩。翻攝《每日郵報》

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中時電子報
美國有一對雙胞胎姊妹，小時就不喜歡女裝、洋洋娃，去年變性成陽光男孩。圖為兩人小時候照片。翻攝《每日郵報》
這對雙始姊妹於去年4月開始服用睾丸激素，同年8月接受胸部切除手術。翻攝《每日郵報》

美國有一對雙胞胎姊妹，今年22歲，出身於一個傳統基督教家庭，但自小就覺得自己不喜歡女裝、洋娃娃．扮家家酒，甚至討厭同學用「她」稱呼，青少年時期更喜歡上女同學，兩人直到16歲互相坦承後，在家人支持下，於去年變性為男生，成為濃眉大眼的陽光男孩。

《每日郵報》報導，這對雙胞胎姊妹花，名字叫傑克琳（Jaclyn Grafe）、珍妮佛（Jennifer Grafe），變性後，改名為傑克（Jack Grafe）．傑斯（Jace Grafe)，如今濃眉大眼、外型陽光、帥氣，很難與幾年前兩人還是綁馬尾女高中生的模樣聯想在一起。

傑克琳、珍妮佛是於1955年在馬里蘭州巴爾的摩的一個保守的基督徒家中出生，他們小時不喜歡女裝、洋娃娃．扮家家酒，甚至祈禱晚上睡醒後變成男孩。稍長後，他們討厭同學用「她」稱呼，青少年時期更喜歡上女同學。

兩人直到16歲互相坦承喜歡女生後，在家人支持下，於去年4月開始服用睾丸激素，同年8月接受胸部切除手術，兩人現擁有男人胸肌、鬍子與厚實的肩膀，最重要的是，兩人成為自己想要的樣子。

兩人感情也順遂，擔任助理警官的傑克，已與22歲的麵包店經理阿靈頓訂婚，傑斯則與19歲的女大生交往。傑克表示，他慶幸自己有個雙胞胎兄弟陪著，給予他情感支持，讓他變得更堅定、更勇敢。

(中時電子報)

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