NBA》詹姆斯發聲力挺華頓 提前歡迎拳王加盟

2018年11月05日 10:02 中時電子報 黃及人

隨著湖人終結對戰拓荒者16連敗，「小皇帝」詹姆斯5日跳出來公開力挺湖人教頭華頓，擺明就在針對先前謠傳湖人籃球事務總裁魔術強生怒罵華頓，「聽著！教練團總是把我們擺在有利的位置，能否贏球還是取決我們如何執行。」

「華頓從來不會關注那些謠言，我們也不會關切，因為那些東西對我們來說，一點也不重要，」詹姆斯說，「以我而言，最重要的是休息室內的穩定，拓荒者很顯然是支非常優秀的球隊，能在客場擊敗他們，絕對是場很棒的勝利。」

《ESPN》資深記者沃洛納斯基先前爆料，剛被太陽宣布買斷的老牌中鋒「拳王」泰森錢德勒，將在度過球員過渡期後，直接加盟湖人，儘管一切還沒正式，湖人其他球員也不太願意談論，詹姆斯才不管這些，提前公開表達歡迎之意。

「我們將會得到一名經驗豐富的老將，也是一名打球很努力的球員，對此我們感到相當開心，」詹姆斯表示，「錢德勒非常聰明，也是拿過總冠軍的球員，有了他的加入，我們除了多了一名擁有冠軍資歷的人，更增強板凳深度。」

由於湖人當前除了先發中鋒麥基，僅剩祖巴茲、威廉斯兩名年輕長人可用，有了生涯場均8.6分、9.3籃板及1.3火鍋的泰森錢德勒加盟，當然會讓詹姆斯相當興奮陣容更加完整，36歲的錢德勒曾在2011年幫助獨行俠拿下總冠軍。

(中時電子報)