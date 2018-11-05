新手媽媽擠奶擠到罹患「媽媽手」

2018年11月05日 10:11 中時 馮惠宜

澄清醫院復健部主任趙明哲指，媽媽手學名為「橈骨莖突狹窄性肌腱滑膜囊炎」，其位置在大拇指底部、靠近手腕的外側邊，由於手腕不當施力導致伸拇短肌與外展拇長肌肌腱及滑膜發炎腫脹，而造成疼痛。（馮惠宜翻攝）

一位28歲的新手媽媽因乳量不足，自己成天雙手擠奶集乳哺育新生兒，不到一周就罹患「媽媽手」，雙手手腕關節外側痛到無法擰毛巾拿奶瓶，澄清醫院復健部主任趙明哲表示，由於是新手媽媽，再加上懷孕期間可能有水腫情形合併肌腱輕微腫脹，才會擠奶擠到「媽媽手」突然急性發作。

這位婦女由於先生白天上班無法協助擠奶，加上自己乳量不足，每二、三小時就要擠奶集乳來餵食小貝比，發覺她的左右手的大拇指底部逐漸使不上力，甚至有疼痛現象。

趙明哲表示，媽媽手正式醫學名稱為「橈骨莖突狹窄性肌腱滑膜囊炎」，其位置在大拇指底部、靠近手腕的外側邊，由於手腕不當施力導致伸拇短肌與外展拇長肌肌腱及滑膜發炎腫脹，而造成疼痛，他在診間特別請這位新手媽媽示範擠乳的手部擺位，發現她的肩部外展手肘離身，手腕關節接近水平方向造成拇指抵抗重力外展合併拇指重複施力過多，是導致罹患媽媽手的主因。

經詢問病史，發覺該婦女在懷孕末期有肢體水腫情形，趙明哲說，懷孕末期有肢體水腫容易導致孕婦肌腱腫脹或周邊神經壓迫，再加上產後擠乳的姿勢不正確，便容易患上 「媽媽手」。

這位新手媽媽的「媽媽手」，經過超音波導引肌腱注射藥物，很快就獲得緩解，搭配物理治療師執行超音波等儀器治療與運動指導，與職能治療師製作護木穿戴、教導省力的擠乳育兒方法，接受兩週的復健治療後，已恢復腕關節的正常功能。

趙明哲強調，新手媽媽的擠奶集乳，可以請先生協助，如果需自己擠乳，使用同側手肘時應盡量貼近腰部，讓手腕關節接近直立方向，拇指才能省力外展，比較不會因擠乳而罹患「媽媽手」。

(中時 )