奇！白頸狐猴寶寶有「偽陰莖」？雌雄難辨如「東方不敗」

2018年11月05日 10:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愚人節出生的白頸狐猴寶寶「依斯」和「依特」，目前已經7個月大了！兩隻白頸狐猴寶寶們，體重已由原本的幾百公克快速成長到約2公斤，一身黑白對比明顯的毛髮十分膨鬆，讓牠們看起來呆萌依舊，但體型卻似乎只比體重約3公斤的媽媽「白依」小一點點。由於白頸狐猴的雌性個體，在腹部下方具有「偽陰莖」的構造，讓保育員傷腦筋，也讓人聯想起日前辭世武俠大師金庸小說中的「東方不敗」。

「依斯」的外形特徵，根本就是媽媽「白依」的翻版。（台北市立動物園提供）

而若是雄性個體，則要等到性成熟後睪丸下降至陰囊裡，才能作為其性別辨識的特徵，所以保育員現階段還無法告訴大家兩隻小寶寶的性別，得請關心白頸狐猴寶寶的朋友們耐心期待囉！

白頸狐猴媽媽（左）和「依斯（右）」、「依特（中）」較強勢，因此每到用餐時間，都能優先挑選愛吃的食物。（台北市立動物園提供）

「依斯」和「依特」還是小小孩的時候，保育員就可以藉由牠們的毛色來分辦出誰是誰，像是小時候「依特」黑色的額頭上長了一圈白色的毛，看起來就像天使頭上的光環；「依斯」則是在後背上長了一條白色的毛，像用粉筆畫了道白線一樣。長大後「依特」頭上的白色光環消失了，只剩下眉頭依稀還保留了兩個白點，肩膀後方的色斑形狀，則宛如穿了一件黑色的背心。

白頸狐猴寶寶們的毛髮十分膨鬆，讓牠們看起來呆萌依舊。（台北市立動物園提供）

至於「依斯」的外形特徵，根本就是媽媽「白依」的翻版，現階段大家如果來到狐猴活動場，或許還能依照體形大小來辨識，不過等再過一陣子身形又長大了，恐怕就只有負責照養牠們的保育員，才能分辨得出來媽媽和「依斯」的不同了。

褐狐猴們雖然吃挑剩下來的食材，但是營養成份反而更均衝更健康唷！（台北市立動物園提供）

狐猴是群居的動物，但是領域性很強。白頸狐猴媽媽和「依斯」、「依特」現在一起生活的室友，其中一隻是雄性的環尾狐猴和三隻褐狐猴，三種狐猴中最強勢的是白頸狐猴，因此每到用餐時間，「依斯」、「依特」會在媽媽的帶領下，優先挑選愛吃的食物，等到牠們吃飽了，褐狐猴們才會靠近採食。

看到這裡大家應該忍不住要為其他狐猴們打抱不平了吧？不過別擔心，保育員表示狐猴們主要是以蔬果為主食，那些看似比較不好吃而剩下來的食材，營養成份反而更均衝更健康唷！

(中時電子報)