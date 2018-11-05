男大生沒接到爸來電 不耐煩回撥聽到一句…哭了

2018年11月05日 10:23 中時電子報 張國欽

社交平台「Dcard」最近一篇ｐｏ文引起熱烈迴響，一名男大生發文表示，他睡前看到一通爸爸的未接來電，他回撥聽到父親說了一句話後「讓我不禁流下眼淚，似乎覺得自己有點愧疚。」

這名男大生表示，當晚因有些疲憊早早躺在床上，突然看到爸爸打LINE過來又馬上掛掉，「我有點生氣地回撥」他還原當時和父親的對話：

原PO：怎麼了嗎？怎麼打來又掛斷？（有點不耐煩）

父親：沒有啦，你剛剛在幹嘛啊？怎麼沒接？

原PO：沒有啦，我剛洗好澡。（因為如果說了我在休息，他一定會擔心我是不是身體不適，怎麼那麼早休息）。

爸：那就好，我只是無聊想聽聽兒子的聲音，要來睡覺了，你早點睡，晚安。

原PO：好，你也早點睡，晚安。

原PO表示，講完電話後，想到爸爸說「想聽聽兒子的聲音」，「讓我不禁流下眼淚，覺得自己有點愧疚，一般來說都是媽媽會講，或是由媽媽轉達問說這周會回來嗎？這是我有記憶以來，爸爸第一次說想我，也讓我知道爸爸其實很愛我。」

許多網友感動說，「我說....至少你爸爸還可以聽到你的聲音，我可是一輩子都聽不到了啊」、「好暖心，多多回家陪陪爸媽吧」、「都是你害我哭了」。

一名女網友則表示，大一時，每次回家都被爸爸唸早點睡、吃清淡、要運動、不要太愛花錢，「我忍無可忍對我爸不耐煩，我爸就不說了，還露出受傷的表情。」當晚媽媽跟她說爸爸很難過，爸爸這麼愛她，不該這樣對爸爸；幾天後她在他生日時道歉，請他認識的同學們傳訊息給他，祝他生日快樂。結果爸爸龍心大悅，一整天沈浸在年輕妹子的祝賀訊息中。

(中時電子報)