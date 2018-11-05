巴西球星斷頭血案 凶嫌說明犯案原因

2018年11月05日 11:05 中時電子報 盧品青

巴西甲級足球聯賽24歲球星費達斯(Daniel Correa Freitas)上週遭虐殺棄屍，生殖器被砍斷，腦袋也幾乎分家，死狀悽慘。現在案情有了進展，38歲凶嫌布瑞提斯(Edison Brittes Junior)坦承殺人，並指責死者曾性侵他妻子。

這件事的導火線是在布瑞提斯女兒的18歲生日派對，費達斯也在場，當時費達斯溜進布瑞提斯妻子房間並鎖門，用手機傳訊給朋友：「我要搞上壽星的媽媽。」附帶多張與布瑞提斯妻子的「自拍合照」，當時她因熟睡而渾然不覺。

費達斯的朋友回應說：「你喝醉了別亂來，她老公也在家，他會痛扁你一頓。」費達斯當時的意思是說不會怎麼樣，男主人正睡在別的房間，這本來就是轟趴。

不久後女兒聽到媽媽房裡傳來尖叫，老爸布瑞提斯破門而入，看見妻子被性侵，勃然大怒，當眾痛毆費達斯，旁人都拉不住他，挨揍的費達斯一言不發。最後布瑞提斯偕同妻女到郊區以利刃虐殺費達斯，並棄屍於聖若澤杜斯皮尼艾斯的樹叢。

布瑞提斯告訴媒體說：「受害者也可能是你們的妻女，沒有人應該忍受這種事。」他的妻女因為同在犯罪現場亦遭逮捕，她們其實是認識費達斯的，媒體對此也有諸多揣測，但現在恐怕都死無對證了。

(中時電子報)