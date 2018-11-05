花蓮》世界藥師壇城植福超拔大法會 徐榛蔚：打造花蓮成宗教聖地

2018年11月05日 10:38 中時 范振和

琉璃世界藥師壇城舉行植福超拔大法會，由圓單大和尚主法。（范振和攝）

世界藥師壇城大法會，大批僧俗與會修持，場面肅穆莊嚴。（范振和攝）

琉璃世界世界藥師壇城5日在花蓮市中正體育館，舉行「啟建修持49日藥師法門暨祈願梁皇消災延壽植福超拔大法會」，縣長候選人徐榛蔚等人前往禮佛，企盼打造花蓮成為宗教聖地，成為身心靈俱足的人間淨土。

今天上午，徐榛蔚、市長候選人魏嘉賢、縣議員候選人俞慧君、施金樹等人，紛紛前往禮佛，主法的圓禪法師希望徐榛蔚當選、魏嘉賢當選，而各候選人也都能圓滿心願。

講授藥師經的圓禪法師說，修持藥師法門必能施一得萬，必能福慧廣增、闔家平安、子孫福報綿綿。今天僧俗多人在花蓮市中正體育館，跟著方丈的梵唄音聲發心修持，場面肅穆莊嚴。

徐榛蔚佛禮後表示，前縣長傅崐萁重視宗教自由，也希望打造成為宗教聖地，每逢颱風來襲前，都會前往全縣各大宗寺廟堂，誠心禮佛為花蓮祈福。

她也認為，信仰就是民眾生活的一部分，一旦當選，她將接續致力保存寺廟、教堂文化，鼓勵「勸人向善」的信仰活動，並結合社區、觀光業界力量，推動宗教觀光旅遊，營造有深度的多元特色觀光。

魏嘉賢也以梵蒂岡為例，表示從朝聖宗教聖地變成觀光勝地，花蓮有足夠的天賜與人文條件，他會設法鼓勵觀光業者嘗試設計深度套裝旅遊行程，讓宗教結合觀光，為地方另開一扇觀光明窗。

(中時 )