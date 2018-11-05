台南》市場拜票遇陳情 市議員候選人吳杰10天內為身障女申請得津貼補助

2018年11月05日 10:38 中時 程炳璋

一般候選人拜票都是握手走人，有候選人卻不只如此，無黨籍台南市議員候選人吳杰日前在北區延平菜市場拜票，得知賣乾貨的郭姓婦人有名重度身障女兒無法請領津貼補助，吳杰隨後奔走申請，10天內就取得核可補助公文，實際減輕郭婦的生活負擔。

北區延平市場內郭姓老婦已年逾82歲，靠在市場內賣乾貨維生，不但要照顧中風半身不遂的老伴，還要撫養重度身障的女兒，長期過著經濟困頓生活。

放棄民進黨籍，以無黨身分角逐台南市第8選區議員名額的吳杰，是現任北區和順里里長，日前他在市場拜票時，發現年邁的郭婦身後還躺著1名女子，主動上前關心，才知道躺臥的女人是老婦人的身障女兒，雖領有重度身障手冊，卻因被郭婦的兒子申請撫養，無法獲得身障補助。

不像一般候選人拜票握握手就走，吳杰將此事牢記於心，回家後開始以里長身分奔走，先跑到婦人兒子居住所在地的國稅局新化分局辦理剔除撫養申報，再跑到北區區公所幫老婦女兒辦理重度身障補助，10天內核可公文就核發下來，未來身障女每月可有4850元身障補助。

郭婦表示自己與吳杰素昧平生，過去也有不少人伸出援手想幫忙，都礙於兒子申請撫養身障女兒，無法請領補助，就此放棄，沒想到在市場碰到來拜票的議員候選人，竟真的讓她的女兒的身障補助美夢成真，她著實嚇了一跳，經過打聽，才知道是這次要從里長轉攻議員的吳杰。

「牢記每一雙手的需求」吳杰表示在菜市場不只是拜票，還要能夠了解並解決民眾生活問題。郭婦在市場賣香菇、蔥頭、關廟麵與乾米粉等乾貨，女兒申請到每月4000多元的補助僅能減輕一些生活負擔，他呼籲民眾能到她北區公園路829巷9號的市場攤位光顧，用實際購買行動支持婦人。

(中時 )