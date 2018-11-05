搶暖冬餐食商機 王品農曆年前再開7家新店

2018年11月05日 11:03 工商 姚舜

王品「青花驕」看好夜貓用餐需求，開放午夜場宵夜時段。（圖／王品集團）

王品集團第4季展店計畫出爐，為搶攻暖冬餐飲商機，王品表示，農曆年前至少再開出7家新店，並以新舊品牌、多價位、多元業態布局搶客。

王品表示，新加坡米其林一星餐廳品牌「Putien莆田」全台第8家門市，預計於11/24於台北大直商圈開出；越式料理品牌「沐越」繼7月在古亭商圈開出第二店後，12月將在眾多台中開出全台第3店。麻辣鍋品牌「青花驕」則趕在入冬之際，預計12月底至1月於新北市開出第2店，持續服務大台北地區的消費者與海內外觀光客。

王品除以創新品牌挖掘市場潛能，王品集團也因應市場趨勢，試圖延長餐期與用餐場域擴大營運動能。其中「青花驕」看好夜貓用餐需求，開放午夜場宵夜時段，將營業時間延長至隔日凌晨一點(餐期延伸)。同時也已開始提供電話點餐、現場取餐外帶服務(場域延伸)，鎖定小家庭、家庭親友聚會、辦公室聚餐、不便在外用餐…等客群，以更全面的用餐服務，藉此增加來客。

「沐越」創立短短不到一年，在台北已有兩家店，如今將插旗台中公益路，要把這股高質感的越式料理風潮帶進台中，王品並表示，第四店也在緊鑼密鼓籌備中。

王品集團持續多品牌發展「十字戰略」，其一是圍繞同一客群的不同餐飲品類需求做品類多樣化，聚焦客群，其二對同一品類不同價位需求的人群細分出高、中、低價位的品牌延伸，提升市佔率。

王品今年先在鍋物品類中，切入200元以下的價格帶，看準「單人經濟」概念，「12 MINI」主打獨享鍋從130元~170元，價格親民、食材超值，從首店台北慶城街1號起，到台中公益路展店，正餐時期排隊熱潮有增無減。同是人氣品牌，經營9年的「石二鍋」也持續展店步伐，12月陸續進駐埔里家樂福、台北東興家樂福，以及宜蘭家樂福，成為石二鍋首家跨入台灣東部的指標門店。

今年王品集團成功切入鐵板燒品類的完全價格帶，推出200元左右的「禾樂」進入平價鐵板燒市場，繼桃園中壢、台中崇德路後，最快明年一月，全台第三店將開在新北市三重區介壽廣場3樓，鄰近捷運三重國小站，交通便捷，要與同樓層的既有門店石二鍋，聯手搶攻平價美食的心佔率。

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