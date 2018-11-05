NBA》誇張28失誤！七六人本季作客還是贏不了

2018年11月05日 10:33 中時電子報 黃及人

所謂「主場一條龍、客場一條蟲」用在七六人本季戰況相當貼切！本季還沒在客場贏過的七六人，5日來到紐約面對籃網，竟發生聯盟新高28次失誤，出手次數更比對方少了40次，終場97比122慘敗，更吞本季客場5連敗。

說也奇怪，七六人本季主、客場表現判若兩隊，目前主場6勝0敗，到了客場卻變0勝5敗，跟騎士同列東區客場沒贏過的球隊，明明七六人擁有恩比德、班西蒙斯、薩瑞奇、富爾茲等年輕好手，本季卻在客場找不到贏球之道。

攤開本場比賽數據，七六人不僅讓地主籃網第3節猛轟本季單節新高41分，一舉拉開雙方差距，全場27失誤更比籃網多了18次，兩隊命中率雖然差不多，七六人卻只出手65次，相較於籃網的105次，難怪最後會以慘敗收場。

林書豪的前東家籃網也展現難得的兇猛火力，全隊3人得分破20，羅素攻下全場最高21分，且有6助攻，荷利斯傑佛生也有21分、6籃板及3助攻，利佛特20分、5籃板及4抄截，賈瑞特艾倫更有15分、10籃板的雙十演出。

這也是籃網相隔16年之後，首次在球季前10場例行賽都排出相同先發陣容，看來籃網總教練艾金生堅決擺出羅素、利佛特、喬哈里斯、杜德利與艾倫的矮小先發，就算目前戰績僅拿4勝6敗，艾金生似乎也沒打算做出改變。

(中時電子報)