NBA》誇張28失誤！七六人本季作客還是贏不了

七六人中鋒恩比德運球切入遭到籃網中鋒艾倫阻攔。(美聯社)

友善列印
中時電子報

所謂「主場一條龍、客場一條蟲」用在七六人本季戰況相當貼切！本季還沒在客場贏過的七六人，5日來到紐約面對籃網，竟發生聯盟新高28次失誤，出手次數更比對方少了40次，終場97比122慘敗，更吞本季客場5連敗。

說也奇怪，七六人本季主、客場表現判若兩隊，目前主場6勝0敗，到了客場卻變0勝5敗，跟騎士同列東區客場沒贏過的球隊，明明七六人擁有恩比德、班西蒙斯、薩瑞奇、富爾茲等年輕好手，本季卻在客場找不到贏球之道。

攤開本場比賽數據，七六人不僅讓地主籃網第3節猛轟本季單節新高41分，一舉拉開雙方差距，全場27失誤更比籃網多了18次，兩隊命中率雖然差不多，七六人卻只出手65次，相較於籃網的105次，難怪最後會以慘敗收場。

林書豪的前東家籃網也展現難得的兇猛火力，全隊3人得分破20，羅素攻下全場最高21分，且有6助攻，荷利斯傑佛生也有21分、6籃板及3助攻，利佛特20分、5籃板及4抄截，賈瑞特艾倫更有15分、10籃板的雙十演出。

這也是籃網相隔16年之後，首次在球季前10場例行賽都排出相同先發陣容，看來籃網總教練艾金生堅決擺出羅素、利佛特、喬哈里斯、杜德利與艾倫的矮小先發，就算目前戰績僅拿4勝6敗，艾金生似乎也沒打算做出改變。

(中時電子報)

NBA》詹姆斯發聲力挺華頓 提前歡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。