台北》智庫最新民調 丁守中有望逆轉勝！

2018年11月05日 10:59 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

台灣競爭力論壇今早公布台北市長最新民調，現任台北市長柯文哲以36.6％領先，國民黨台北市長候選人丁守中支持度為34.3％，民進黨台北市長候選人姚文智僅12.7％的支持度，姚文智在施政能力支持度也居第三。

台灣競爭力論壇今(5日)舉行「台北市長爭霸戰民調發佈會─市政能力比一比」，現任台北市長柯文哲以36.6％領先，險勝國民黨台北市長候選人丁守中的34.3％，民進黨台北市長候選人姚文智則以12.7％的支持度落居第三，柯與丁的支持度差距僅2.3%。

據統計，以台北市12行政區來看，柯文哲、丁守中與姚文智三位候選人的支持度，柯文哲竟與丁守中戰成平手，分別領先6個區，姚文智12區皆居末。

智庫執行長謝明輝指出，受韓國瑜外溢效應影響，丁守中與柯文哲戰成平手，台北市基本盤仍是藍大於綠，國民黨支持度31.7％，民進黨15.8％、時代力量8.1％、親民黨1.6％，在北市綠營分裂情況下，姚文智基本上應守得住綠軍兩成上下的得票率，而在韓流持續發威的趨勢下，藍軍陸續歸隊，柯P和丁守中兩人將以40％正負3％對決，丁守中逆轉勝機率大增。

此次民調係由台灣競爭力論壇學會於2018年10月27日至29日委託大社會調查中心進行台北市長選舉民調。調查對象是戶籍設在台北市，年滿二十歲以上的合格選民，有效樣本共計1,069份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±3％，以訪員電話訪問隨機抽樣方式進行調查。

(中時電子報)