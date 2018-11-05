進博會習近平發表主旨演講 中國經濟是一片大海不是小池塘

2018年11月05日 12:06 旺報 呂佳蓉

大陸國家主席習近平今早在中國國際進口博覽會發表主旨演講，他表示，中國是世界第二大經濟體，有13億多人口的大市場，有960多萬平方公里的國土，中國經濟是一片大海，而不是一個小池塘。大海有風平浪靜之時，也有風狂雨驟之時。沒有風狂雨驟，那就不是大海了。

習近平指出，各國應該堅持包容普惠，推動各國共同發展，並說「一花獨放不是春，百花齊放春滿園。」追求幸福生活是各國人民共同願望。

習近平表示，經濟全球化是不可逆轉的歷史大勢，為世界經濟發展提供了強勁動力。說其是歷史大勢，就是其發展是不依人的意志為轉移的。人類可以認識、順應、運用歷史規律，但無法阻止歷史規律發生作用。歷史大勢必將浩蕩前行。

習近平指出，回顧歷史，開放合作是增強國際經貿活力的重要動力。立足當今，開放合作是推動世界經濟穩定復蘇的現實要求。放眼未來，開放合作是促進人類社會不斷進步的時代要求。大道至簡，實幹為要。面對世界經濟格局的深刻變化，為了共同建設一個更加美好的世界，各國都應該拿出更大勇氣，積極推動開放合作，實現共同發展。

習近平表示，各國應該堅持開放的政策取向，反對保護主義、單邊主義，提升多邊和雙邊開放水準，推動各國經濟聯動融通，共同建設開放型世界經濟。各國應該加強宏觀經濟政策協調，減少負面外溢效應，合力促進世界經濟增長。各國應該推動構建公正、合理、透明的國際經貿規則體系，推進貿易和投資自由化便利化，促進全球經濟進一步開放、交流、融合。

為進一步擴大開放，習近平也提到，中國將在以下幾方面加大推進力度。第一，激發進口潛力。第二，持續放寬市場准入。第三，營造國際一流營商環境。第四，打造對外開放新高地。第五，推動多邊和雙邊合作深入發展。

為了更好發揮上海等地區在對外開放中的重要作用，習近平指出，將增設中國上海自由貿易試驗區的新片區，鼓勵和支持上海在推進投資和貿易自由化便利化方面大膽創新探索，為全國積累更多可複製可推廣經驗；將在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，支援上海國際金融中心和科技創新中心建設，不斷完善資本市場基礎制度。

習近平說，將支援長江三角洲區域一體化發展並上升為國家戰略，著力落實新發展理念，構建現代化經濟體系，推進更高起點的深化改革和更高層次的對外開放，同「一帶一路《建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設相互配合，完善中國改革開放空間佈局。

(旺報 )