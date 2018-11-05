嘉義》治水祭處方 吳芳銘提海綿城鄉治水兼防災

2018年11月05日 11:14 中時 呂妍庭

無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘認為認為將強化智慧化超音波水位計，偵測各流域河川、排水系統和滯洪池，取代現行人工監測方式。（吳芳銘競選總部提供）

無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘5日指台灣降雨量全世界第2，但國人平均用水量卻比世界平均值少10倍，被世界標準視為缺水區卻屢傳水患，非常諷刺。在他提出的「海綿城鄕治水，建立減災無災嘉園」方案中，除訴求與自然共存，也應強化智慧科技，同時設立社區、區域防災設施，建立減災和無災嘉園。

吳芳銘說，治水和防災應一併考量，在治水方面，除針對北港溪、朴子溪、八掌溪等流域進行水系綜合治理，另鑑於許多重要交通動線的溝渠或區小排未連結貫通，也該一併列入檢討、重新規畫，包括政府部門與農田水利會的分工應更明確，另外，為村落危堤和溝渠進行整治，同時開闢滯洪池，進行治水整體配套規畫和建設。

在滯洪池部分，吳芳銘認為滯洪池應結合社區休閒遊憩功能，包括發展獨木舟等水上活動，至於土地取得應以多元方式取得，除現行唯一方式徵收外，可向未耕作的農民承租土地，讓農民有租金收入，也繼續保有農保資格。

為有效掌握流域情資，吳芳銘認為將強化智慧化超音波水位計，偵測各流域河川、排水系統和滯洪池，取代現行人工監測方式，當水位計偵測到水位高於規範值時，控制中心即能以廣播的方式，引導民眾移至安全區域。

另吳芳銘也提到，目前的鋪路沒辦法把水有效吸收，所以海綿城鄉也強調要改變人工鋪面，使用讓地表能「呼吸」的「JW生態工法」鋪面，或是公園綠地覆蓋率提高，同時興建強降雨時能吸水、蓄水、滲水的生態公園，在強降雨時儲水防洪防災，能儲水也能排水，把水患變水利。

(中時 )