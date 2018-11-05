洗錢評鑑今展開 蔡清祥：努力推動修法及執法

2018年11月05日 11:00 中時 陳志賢

亞太防制洗錢組織（APG）對台灣第3輪相互評鑑，今日正式登場，由亞太防制洗錢組織祕書處及美國、南韓等國代表9人評鑑團來台評鑑。行政院長賴清德在開幕式上表示，台灣在兆豐案後，全力改正不足，強調防制洗錢攸關國家整體金流秩序與國際聲譽，更讓台灣與國際接軌，國家、產業及民眾都會因洗錢防制工作的具體落實、阻絕不法金流，感受到金流秩序穩定的好處，也期勉台灣成為信譽評等優良的亞太地區典範。

法務部長蔡清祥則說，法務部是防制洗錢跟資恐的部會，努力做相關法律的修正及制定，洗錢防制法及資恐防制法上周已三讀通過修正，另協助推動公司法修正、配合修正刑法擴大沒收、制定國際司法互助法及財團法人法。

蔡清祥指出，執法方面，將著重毒品販運、貪汙、詐欺、組織犯罪、地下匯兌等不法行為。此外，必須提防國際恐怖組織利用台灣體系來募集資金或以我國成為籌劃恐怖攻擊中繼站，因此不能鬆懈，這光靠法務部不能完成，感謝金管會、內政部共同協力完成本次評鑑。

亞太防制洗錢組織（APG）對台灣第3輪相互評鑑，自今日起展開為期10天的評鑑，受評鑑的公部門在37個以上，包括司法院、法務部、金管會、中央銀行、經濟部、內政部等；私部門的金融機構、會計師、律師、不動產經紀業、會計師、非營利組織至少56個，共有近百家政府單位及民間機構。

第3輪相互評鑑受評內容廣泛，包括洗錢與資恐風險、國際合作、金融與非金融事業或人員主管機關監理與私部門執行防制洗錢及打擊資恐情形、防制法人及法律協議遭洗錢及資恐濫用與取得實質受益權資訊、洗錢及資恐資訊取得運用、洗錢犯罪活動調查與起訴、犯罪所得沒收、資恐活動的調查與起訴、防制恐怖分子組織濫用非營利組織、防制大規模毀滅性武器擴散等11項法制架構與實務執行成果。

(中時 )