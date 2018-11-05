桃園》抗議觀塘先向鄭文燦報備？劉祐龍自清告王浩宇

2018年11月05日 11:20 中時 蔡依珍

時代力量中壢區市議員候選人劉祐龍不滿同選區的桃園市議員王浩宇，公開稱他抗議藻礁前有事先向桃園市長鄭文燦「打招呼」，痛斥是打烏賊戰，5日到桃園地檢署告王浩宇違反《選罷法》意圖使人不當選，並聲請鄭文燦當證人證明他的清白。王浩宇則認為劉是要轉移目標，呼籲他不要浪費司法資源。

劉祐龍說，王浩宇近期抹黑、中傷他抗議市府捍衛藻礁不力前「有先跟市長打招呼」，他曾要求王公開道歉，卻等不到善意回應，反而以抹藍、抹紅來轉移焦點，斥責這種打烏賊戰的作法，是惡意影響他的選情、意圖使人不當選，因此選擇正式提告，並希望鄭文燦以證人身分幫忙證明他的清白，也自清不是和王浩宇惡意串通。

劉祐龍強調，自己是在龍岡地區深藍家庭長大的人，從深藍家庭到代表時代力量參選市議員已多次說明，藻礁的維護是桃園人的共同願望，捍衛藻礁的決心不會改變、也不容任何人抹黑，希望王浩宇收斂亂開地圖砲的行為，並期待他能做好市議員的本分、好好監督市政。

王浩宇則回應表示，劉祐龍提告是要轉移他協助劉的前助理爭取積欠薪資、未投保勞健保費的話題。他不怕劉祐龍提告，只希望他不要浪費資法資源做自己的選舉造勢。

王浩宇也痛批，劉祐龍過去曾經是國民黨黃復興黨員，曾參加統促黨活動、幫新黨議員輔選，後來又突然變成時代力量，讓他感到非常困惑，呼籲劉應該跟市民說清楚自己的核心價值是什麼，這部分也應該公開說明。

劉祐龍上月在桃園市原住民豐年祭時，趁鄭文燦在台上講話時，衝上舞台高舉「藻礁換深澳，桃園人不是民進黨的祭品」及「民進黨欠桃園人一個道歉」標語，遭警方帶走，事後中壢區市議員王浩宇在臉書上稱劉抗議前在「黨部要求」下，「事先跟鄭文燦打招呼」。

(中時 )