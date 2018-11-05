機車公會憂停售燃油車毀工作權 李應元：免驚

2018年11月05日 11:06 中時 邱琮皓

以機車銷售、維修商為主體的中華民國機車公會今（5）將至立院召開記者會，認為政府在2035年禁售燃油機車的政策，會影響上百萬從業人員的生計問題。環保署署長李應元表示，到2035年還有17年的時間，而且是不再生產燃油車，市場上還有千萬輛的燃油機車，到市場上的機車完全淘汰，預估還有30年的時間，可以讓工作者充分調整。

李應元表示，過去一年機車銷售額大約是60萬至70萬台，而去年銷售90萬至95萬台，「其實沒有比較變少」，而且全世界都往電動機車發展，像是這個月就有三場空污遊行，我們為了提早因應，讓產業提早轉型，現在到2035年還有17年的時間，以二行程機車為例2004年就不再生產，也就是距今14年前，但現在還是會看到二行程機車在路上跑。

李應元指出，就算到了2035年不再生產燃油，預估市場上還有千萬台燃油機車在路上跑，除了銷售之外，還有機車零件、輪胎等維修可以供維修人力維持工作。

話鋒一轉，李應元表示，為了空氣品質，為了子孫後代聞到的排放空氣，大家要多多互相努力，像是10年以上的老車，只要符合空氣排放標準，還是可以上路。他強調，面對每一次的空污抗議都不敢鬆懈，但這不是一天就會改變的，但我們每年都會進步，不管是PM2.5的絕對數量，或是紅害日的減少，「希望天天都藍天」。

(中時 )