戴奧辛超標大陸大閘蟹 打撈追查短缺的1400公斤

戴奧辛超標的大陸大閘蟹陳屍池邊，工作人員開始打撈清點數量。（陳慶居攝）

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、巫靜婷
戴奧辛超標的大陸大閘蟹陳屍池邊，死屍散發惡臭，慘不忍睹。（陳慶居攝）
主管單位同時清點重量和隻數。（陳慶居攝）
衛生局副局長楊文志（左）強調，這是大陸進口大閘蟹戴奧辛超標事件，與本地養殖業者無關。（陳慶居攝）

衛生福利部食藥署同意移置3800公斤的大陸進口大閘蟹，被驗出戴奧辛超標，經打撈2400公斤尚短缺1400公斤，經放乾池水後5日上午全面打撈清點數量。由於水池遍布大閘蟹屍體，周邊瀰漫惡臭，衛生局和打撈人員戴口罩仍頻頻作噁，估計要進行到下午。

由於食藥署誤指暫置養殖池在苗栗獅潭鄉，且戴奧辛超標事件已波及在地優質大閘蟹養殖戶，苗栗縣優質大閘蟹產銷協會及獅潭鄉養殖戶紛紛跳腳，認為無辜遭池魚之殃，衛生局也主動為在地養殖戶澄清。

這樁大陸進口大閘蟹含戴奧辛超標事件，係一家國際貿易公司自大陸進口3800公斤的大閘蟹，食藥署同意在檢驗結果出爐前，先行移置到苗栗縣頭屋鄉外獅潭一處獨立養殖池，然在檢驗結果發現其戴奧辛超標，衛生局即會同業者進行打撈封存作業。

3波打撈共撈出2400公斤大閘蟹，短缺的1400公斤責由業者放乾池水再進行。苗栗縣衛生局副局長楊文志5日上午率同食品衛生科長林淑慧及相關人員，會同業者開始打撈清點；不過衛生局2度約談業者，業者都強調全數均未出售。

楊文志表示，業者進口時有分A、B、C、D等4種等級，衛生局為慎重起見，打撈起來的大閘蟹除秤重量之外，隻數也要清點，若發現業者有違法出售，則依食品衛生管理法先行放行相關規定，處以最高、即獲利額度的20倍罰款。

(中時 )

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