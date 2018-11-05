太陽能板恐變「綠色廢棄物」 環署預計年底訂管理機制

2018年11月05日 11:08 中時 王思慧

隨著太陽能光電板在發電上廣泛應用，回收問題也跟著浮上檯面。太陽能光電板在2017年廢棄物數量約3千噸，以太陽能光電模組生命周期為20年後除役，環保署預估2023年太陽能光電板廢棄物數量約1萬公噸、2035年約10萬公噸，若沒妥善回收，恐會影響環境，變成「綠色廢棄物」。立委陳曼麗今在社福及衛環委員會質詢要怎麼後續處理，環保署長李應元表示，將會要求業者繳納回收處理太陽能板費用。

環保署指出，經濟部預計2020年設置量達6.5億瓦（GW），2025年達20億瓦。太陽能光電板（103.6KG／KWp）組成含玻璃62.7％、鋁框22％及其他如電池、背板、接線盒等；金屬成份則含鋁、矽、銅及銀等。目前費太陽能光電模組，經取出鋁框，模組板破碎掩埋，金屬導線、電源轉換器等以混合五金廢料回收處理。

目前已有回收處理業成立的「台灣太陽能模組資源化產業聯盟」、製造業及系統業成立的「模組回收委員會」，並由工研院對模組處理技術研發，台灣太陽能模組資源化產業聯盟，規劃預計於明年9月模廠開始運作。

環保署廢管處長賴瑩瑩說明，相關管理機制將在今年底前訂定，並會和能源局協商，預計能朝太陽能發電的購費率，提存一部分作為後續處理費用，希望明年開始實施。

(中時 )