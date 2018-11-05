太陽能板恐變「綠色廢棄物」 環署預計年底訂管理機制

太陽能板恐變「綠色廢棄物」，環保署預計年底訂管理機制。（王思慧攝影）

友善列印
中時

隨著太陽能光電板在發電上廣泛應用，回收問題也跟著浮上檯面。太陽能光電板在2017年廢棄物數量約3千噸，以太陽能光電模組生命周期為20年後除役，環保署預估2023年太陽能光電板廢棄物數量約1萬公噸、2035年約10萬公噸，若沒妥善回收，恐會影響環境，變成「綠色廢棄物」。立委陳曼麗今在社福及衛環委員會質詢要怎麼後續處理，環保署長李應元表示，將會要求業者繳納回收處理太陽能板費用。

環保署指出，經濟部預計2020年設置量達6.5億瓦（GW），2025年達20億瓦。太陽能光電板（103.6KG／KWp）組成含玻璃62.7％、鋁框22％及其他如電池、背板、接線盒等；金屬成份則含鋁、矽、銅及銀等。目前費太陽能光電模組，經取出鋁框，模組板破碎掩埋，金屬導線、電源轉換器等以混合五金廢料回收處理。

目前已有回收處理業成立的「台灣太陽能模組資源化產業聯盟」、製造業及系統業成立的「模組回收委員會」，並由工研院對模組處理技術研發，台灣太陽能模組資源化產業聯盟，規劃預計於明年9月模廠開始運作。

環保署廢管處長賴瑩瑩說明，相關管理機制將在今年底前訂定，並會和能源局協商，預計能朝太陽能發電的購費率，提存一部分作為後續處理費用，希望明年開始實施。

(中時 )

戴奧辛超標大陸大閘蟹 打撈追查… 前百大姓人口近97％ 陳姓人口全…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。