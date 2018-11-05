前百大姓人口近97％ 陳姓人口全國最多 郭姓房地產最多

2018年11月05日 11:38 中時 張理國

內政部公布《全國姓名統計分析》指出，前十大姓人數為1244萬2876人，占總人口數52.78％；而全國前百大姓人數為2276萬4,536人，占總人口數96.57％，可見人口集中大姓情形，極為明顯。內政部次長花敬群則透露，全國前20大姓氏中，擁有建物所有權比例最高的姓氏是姓「郭」，由於「郭董」郭台銘是全台首富，現場也會心一笑。

依據統計，前十大姓依序為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，均為單姓，較105年增加3萬6433人，其中陳姓增加8435人最多，劉姓增加1408人最少。

內政部表示，老化指數是老年人口相對幼年人口比例，今年6月30日全國老化指數為108.78；而全國前二十大姓的老化指數，以劉姓最高為113.40，郭姓次之為112.54。兩年比較，以鄭姓老化指數由105年排名第5提高至107年第3最為明顯；另觀察90歲以上人口比率以徐姓0.63％最高；100歲以上人口比率以王姓0.02％最高。而前二十大姓幼年人口比率則以洪姓13.50％最高，也就是老化率最低。

內政部指出，我國為落實兩性平權政策，於民國96年5月23日修正民法，開放子女姓氏可依父母書面約定，自由從父姓或從母姓。經統計，從101年至106年出生登記子女從母姓情形呈逐年緩增趨勢，顯示性別平等觀念已漸為國人所接受，平權政策推動逐步落實。

另外，值得一提的是，行政院發言人Kolas Yotaka使用原住民姓名，內政部統計也發現，原住民以傳統姓名申報出生登記人數，100年至106年由29人逐年攀升為99人，呈緩增趨勢。

內政部這次首度探討姓氏與村里的關聯，全國7761個村里中，單一姓氏人口過半的村里共有149個。以縣市觀之，以雲林縣48個村里最多，其次為彰化縣34個；以區域分布而言，除桃園市有1個村里外，其餘均分布在臺中市以南及澎湖縣、金門縣等11個縣市。

村里名稱含有姓氏且人口過半者，共6個村里，分別為高雄市湖內區之劉家里（劉姓）、雲林縣四湖鄉之林厝村（林姓），高雄市林園區之林家里（林姓），彰化縣福興鄉之頂粘村（粘姓）、雲林縣四湖鄉之林東村（林姓）及屏東縣佳冬鄉之賴家村（賴姓）。

內政部次長花敬群是房地產專家，這次內政部公布姓名統計，花敬群也說，根據他了解，在全國20大姓氏中，擁有建物比例最高的是郭姓，共佔27.8%,其次依序是王姓及楊姓。

(中時 )