申辦外國人藝術工作 可向勞動部申請工作許可

現在申辦外國人藝術工作，可向勞動部申請工作許可。（翻攝勞動部網站）

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勞動部今宣布，為配合今年2月初施行「外國專業人才延攬及僱用法」，及因應藝術工作的特殊性，外國人在我國從事藝術工作可以個人名義向勞動部申辦工作許可，不用再經雇主申請，可直接向勞動部申請工作許可。

勞動部表示，之前外國人如果想來台從事藝術或演藝工作，除應符合就業服務法相關規範外，還需由雇主申請許可，才能在我國境內工作，現在外籍藝術工作者如果符合「外國專業人才從事藝術工作許可及管理辦法」所訂資格，可以個人名義申辦工作許可。

除可利用書面送件方式申請外，為提供外國專業人才更便捷的申辦管道，勞動部建置「外國專業人員工作許可申辦網」（https://ezwp.wda.gov.tw），提供24小時線上送件、繳費、通知及查詢等服務，外籍藝術工作者無論是否在我國境內，均可經由網路申辦工作許可，只要填妥姓名、國籍和護照等基本資料，就能申請帳號進行送件，除減省文件郵寄費用和時間外，還不受政府機關上下班時間才收件的限制，歡迎外籍藝術工作者多加利用。

勞動部說明，外籍藝術工作者得申請從事的工作許可類別，包括「表演及視覺藝術類」、「出版事業類」、「電影、廣播電視及流行音樂類」及「工藝類」等4類，目前所申請的案件中以「表演及視覺藝術類」約佔67%最多，其次為「電影、廣播電視及流行音樂類」，約佔23%。

勞動部表示，申請案中常有因為應備文件缺漏，需再函請補正的情形，影響外籍藝術工作者取得工作許可的時效，提醒退件補正的情形大多是因為未檢附符合法令規定的資格證明文件，或工作經驗未達規定年數等，請外籍藝術工作者於申請前應多再留意相關資格及應備文件的規定，並檢視文件是否有缺漏，避免退件補正而影響自身權益。

勞動部指出，外國人若想更加了解外籍藝術工作者個人工作許可相關資格規定，或申請時應檢附文件，可上「外國人在台工作服務網」（網址：https://ezworktaiwan.wda.gov.tw/）查詢，亦可直接撥打專線（02）8995-6000，將由專人提供諮詢服務。

(中時 )

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