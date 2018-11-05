花萬元買一盒葡萄！她在好市多被偷 網友全怒了

2018年11月05日 11:27 中時電子報 戴安瑋

女網友昨在《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》發文。翻攝《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》

美式賣場好市多商品樣式多又便宜，成為民眾購買日常生活用品、食品的重點地點，但有網友發文表示，她昨天到汐止好市多，花了一萬多元，卻只買到一盒原價299元的美國紅地球葡萄，原來是她在挑選葡萄的短短3分鐘內，她放在推車裡的錢包被偷了。網友紛留言表示，「好可怕」、「汐止這家小偷事件超多的」。

原po昨在《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》發文。她說，昨天下午15:10於汐止好市多購入的美國紅地球葡萄，原價299元，好吃又甜，但她卻花了一萬多。

她說，昨週日的午後，好市多一如往常人非常多，順利停好車，鎖上車門後，把小孩放入推車緩慢地跟著人潮進入購物，昨天的目標只有蔬果，很快地來到賣葡萄的地方，推車上有她的小孩（3歲半）及錢包，就在挑選的過程中約3分鐘，竊賊來回觀察，趁大人及小孩不注意時，偷走大包包中的小錢包及錢包中的鑰匙。

她跟著家人結帳出來後，才發現無法開車，接著就報警，看監視器，全程好市多工作人員都有陪同處理並借她電話，從監視器看到嫌犯自己一人拿一把傘走路，得手後立即逃走，在好市多沒有停放交通工具，人海茫茫，要找到的機會也很低。Po文的目的只是想提醒大家出門在外，錢包要顧好。

對此，網友紛留言說，「太可怕」、「那一家好市多」、「汐止這家小偷事件超多的，我家女兒手機在身上也被偷，報警處理也無法抓、汐止好市多他們看卡看的很不嚴格，還是要注意隨身物品跟小孩」。

還有網友說，「我是手推車放著水壺就憑空消失，唉~看到此文不得抱怨一下吧~高雄大順店」、「這種有心人真的防不慎防，希望好市多能追蹤到這種特定人物」、「無法取得影片嗎？公開就很可能可以找到人！或是把照片公佈出來貼在該店門口讓大家一起來抓人」。

(中時電子報)