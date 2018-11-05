「東廠」助攻打擊丁守中？!姚文智連數字都搞錯

2018年11月05日 11:22 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

婦聯會成為熱門的議題。先有台北市長柯文哲因為其發聲而被迫道歉止血，昨（4日）台北市長電視辯論大會上，民進黨提名的台北市長候選人姚文智質疑丁守中接受婦聯會上百萬元捐款，丁守中反駁，並反批姚「抹黑造謠」。婦聯會主委雷倩今天抨擊，為何婦聯會的資料會在姚文智手上並拿來攻擊丁守中，而且居然還看錯？

黨產會以轉型正義為名，四下搜尋獵物，像婦聯會這樣具有高度象徵意義、擁有數百億資產的肥羊，當然不能輕縱對於黨產會做法，台北市長柯文哲27日出席台北進步城市之眷村文化座談會，與雷倩對談，談及轉型正義時，引用華勒沙思維，直言「轉型正義的第一步若是追究責任，會沒完沒了」，更脫口「現在運作都好好的，你（黨產會）管它過去在幹什麼？」遭到炮轟為搶眷村票花招盡出。最後，柯文哲道歉止血。

風波本應到此止息，沒想到昨（4日）的台北市長首場電視辯論會上，婦聯會竟然又成為話題。民進黨台北市長候選人姚文智在申論時質疑丁守中接受婦聯會上百萬元捐款，丁守中則在結論時反批姚文智「抹黑造謠」，他的競選經費一向公開透明，更強調「婦聯會是捐了我『20萬元』。

對於近日來婦聯會的風波，雷倩於臉書發文還原27日與柯文哲會面的內容，雷倩指出27日的眷村文化座談會，重點是在北投中心新村的展覽館的歷史紀錄；以及眷村文化的保存。結果會後的媒體報導不但讓許多人誤以為是婦聯會舉辦與柯市長的對談，激起市長候選人姚文智與黨產會的連番攻擊，更帶出某特定媒體特定記者的多篇偏頗報導。

雷倩表明以下幾事必須澄清：

一、柯P當日固然為婦聯會發聲，但丁守中的岳母為蔣夫人成立的祈禱會成員，與婦聯會關係非常深厚，也非常清楚婦聯會絕非國民黨的附隨組織，此點無庸贅述亦無需表態。

二、黨產會挾黨產條例之威，由婦聯會處取得的資料本應為其行使職權使用，但竟在選舉期間，經由媒體或其他管道，交給姚文智作為攻擊丁守中之用，此等行徑，與血滴子何異？更何況，姚文智連拿到的資料都看錯，用不實的金額指控丁守中！請問前新聞局長，這算不算假新聞？

三、退千萬步言，婦聯會過去依政治獻金相關規定，捐款給優秀的候選人，有何「不當」？如果今天捐款對象是姚文智，是否就「當」了呢？

雷倩更補充捐款百萬一事的謬論，婦聯會依法贊助政治獻金，每人每年只有20萬的額度。有一年是五位候選人共100萬，所以丁兩次總共是40萬，完全合法。連自由時報後來都更正，姚文智怎會在電視辯論會上攻訐丁守中收了100萬，連拿著黨產會的資料都看錯！

要知道，人民的政治參與權受憲法保障。今天黨產會赤裸裸的以政治打手之姿，讓民進黨候選人在選舉中任意「扭曲」「運用」其所取得之資料！此例一開，將來黨產會與促轉會取得的所有檔案，豈非都可能成為政治攻擊、人格謀殺的武器？那樣的台灣，還稱得上是民主法治國家嗎？

雷倩於文末表示，無論前方的政治漩渦多麼可怕，婦聯會的同仁與朋友們不要驚惶，讓我們懷抱對民主與法治的信心，定錨無懼的等待風浪平息！

(中時電子報)