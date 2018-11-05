杜絕15萬老人家拎大藥包 重複用藥擴大60種類

2018年11月05日 14:17 中時 陳志祥

為了嚴守民眾用藥安全、終結老人家領取大塑膠袋藥包現象，健保署將從明年1月起實施「門診特定藥品重複用藥費用管理方案」，屆時約有18萬多名慢性病人受到影響、其中60歲以上占有65％。

健保署將要加強管理重複用藥，明年施行「門診特定藥品重複用藥費用管理方案」，由現有12大類擴大至60大類，範圍涵蓋健保7成門診藥品，最高前3類為腫瘤製劑用藥(約14％)、降血壓藥物(約9％)、降血脂藥物(約8％)。

104年9月起健保署已分階段執行這項政策，第一階段為降血壓、降血脂、降血糖、抗思覺失調、抗憂鬱症與安眠鎮靜與抗焦慮用藥；第二階段納管抗血栓、心臟疾病、抗癲癇、前列腺肥大、痛風治療及緩瀉劑。用藥日數重疊率降至13至22％。

不過，健保署發現多數老人家領藥習性需要改善，以今年第1季統計，60大類藥品重複用藥病人約18萬餘人、重複藥費約7千萬點。其中71歲以上最多約有39％、61至70歲約占26％居次、51至60歲約有17％，這些長者加總已達82％。

因此從明年1月起鎖定各級西醫醫療院所開立60大類藥品，當病人跨院或同院就醫卻出現重複開給同成分同劑型的藥品，並符合認定的重複用藥，將會核扣該筆藥費。

健保署祭出擴大適用範圍，除了降低重複用藥費用前5名的抗病毒藥物(12％)、降血糖藥物(9％)、降血壓藥物(8％)、降血脂藥物(7％)與抗血栓藥物(6％)之外。

同時也要有效管理重複用藥人數前5名的降血壓藥物(4萬5千餘人)、安眠鎮靜藥物(約3萬餘人)、抗血栓藥品(2萬2千人)、降血脂藥物(1萬9千人)與降血糖藥物(1萬8千餘人)等病患的領藥習慣。

健保署呼籲醫師看診時，應要檢視病人的過去病史與完整用藥資訊，做好專業把關，避免民眾潛在服藥過量造成副作用、過多剩藥丟棄的浪費問題。

(中時 )