彰化》最新民調 王惠美領先魏明谷

國民黨彰化縣長候選人王惠美。（吳敏菁攝）

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圖由ETtoday新聞雲提供

韓流外溢效應擴大？彰化縣長選舉最新民調顯示，候選人支持度出現重大變化，國民黨王惠美獲得3成8的選民支持，領先現任縣長民進黨魏明谷的2成3，逆轉先前一路落後的差距。

ETtoday新聞雲是在10月24日至10月28日結合網路與電話訪問，針對設籍於彰化縣民進行調查，結果有38.1%支持國民黨王惠美，僅23.2%支持民進黨魏明谷，兩人差距翻轉達14.9%。

另三位無黨籍參選人黃文玲、洪敏雄及白雅燦的支持度則均不到5%，但仍有5.0%表示都不支持，27.7%則未表態，後續選情變化仍有待觀察。

ETtoday新聞雲指出，相較於今年8月底的調查結果，民進黨魏明谷支持度從29.6%減少6.4個百分點為23.2%；反觀國民黨王惠美的支持度則從29.0%大幅增加9.1個百分點為38.1%，兩人支持度出現大幅交叉翻轉。

進一步與彰化縣民的基本資料交叉分析發現，王惠美在男性及女性、20歲~59歲、彰化市、花壇鄉、芬園鄉、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉、和美鎮、伸港鄉、線西鄉、田中鎮、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉、埤頭鄉等族群均獲得明顯優勢的支持。

另從政黨傾向來看，王惠美在國民黨認同者獲得高達82.8%的支持；反觀魏明谷僅獲民進黨認同者69.1%的支持，顯示民進黨認同者對魏明谷的支持意向有待凝聚。而在政黨傾向中立者的支持度，王惠美也領先魏明谷，分別為24%及16.7%。

調查發現，彰化縣民雖有高達45.5%表示滿意，但也有38.9%表示不滿意，顯示對魏明谷的施政評價呈現兩極化，這或許也解釋為何魏明谷的支持度會被王惠美逆轉超越。

這份調查回收有效樣本數為1,532份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.5%。

(工商 )

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