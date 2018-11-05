慎入》男童耳內有東西！竟是5公分長活蜈蚣

大林慈濟醫院急診室值班醫生李振威在男童耳朵夾出1隻約5公分長、活動力十足的蜈蚣。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中時
大林慈濟醫院急診室值班醫生李振威在男童耳朵夾出1隻約5公分長、活動力十足的蜈蚣。（呂妍庭翻攝）
大林慈濟醫院急診室值班醫生李振威在男童耳朵夾出1隻約5公分長、活動力十足的蜈蚣。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣大林鎮1名11歲的國小男童，日前睡到一半，突然感到耳朵疼痛，且耳內不斷傳出異音，嚇得跑去找爸媽，男童父母急忙把兒子送到大林慈濟醫院急診室，值班醫生李振威僅用目視就看到男孩右耳有「東西」在動，進一步用耳鏡檢查大吃一驚，小心翼翼地夾出1隻約5公分長、活動力十足的蜈蚣，李振威說，他曾遇過小至中型蟑螂入侵耳朵的案例，但蜈蚣「誤入歧途」作怪真的很罕見！

李振威說，急診室病患狀況無奇不有，每年總會處理1、2件蟑螂跑入耳朵狀況，但他倒是頭一次碰到蜈蚣，「讓我也嚇一跳」，指當天大概清晨5點多，被父母帶來的孩子急診的男童一臉難過，直喊耳朵好痛，他還未檢查就發現耳內有黑黑的長條物在動，還有一點點身體留在外面，擔心家長與孩子太緊張，只告訴他們有異物，透過耳鏡輔助，用夾子緩緩地把不停「昆蟲」活體夾出，竟是一隻奮力扭曲掙扎的黑色蜈蚣時，大家都被嚇到，幸好孩子很勇敢，沒有哭出來。

李振威評估蜈蚣本身毒性不強，但孩子的耳道已被蜈蚣抓傷，因此給予抗生素的藥水、止痛藥治療，為孩子做進一步的耳膜與聽力檢查，所幸沒有受損。李振威表示，一旦蜈蚣造成耳膜的傷害，則可能影響聽力與形成感染，必須特別留心。

李振威提醒，若是有昆蟲等異物跑進耳道，建議儘速就醫，因為醫院有專業的工具可以協助處理，不要自己想辦法掏耳朵，以免小蟲受到刺激，再往耳朵裡面鑽，將脆弱的耳膜弄破，或是造成感染。

為何蜈蚣為何會跑進男童耳朵？李振威研判，因為大林屬於農業型的城鎮，住家鄰近田園，因蜈蚣喜歡陰暗、溫暖的地方，而且其棲息地是類似磚塊縫隙的小洞，可能把耳朵當成孔洞，趁著孩子熟睡時鑽進去。建議若是住在鄉村地區，居家附近有較多草叢，睡覺時可以掛個蚊帳，會比較有保障。

(中時 )

「每次都超過30分鐘」！人妻偷情… 首宗！複製牙醫管理系統便宜買 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。