慎入》男童耳內有東西！竟是5公分長活蜈蚣

2018年11月05日 11:37 中時 呂妍庭

大林慈濟醫院急診室值班醫生李振威在男童耳朵夾出1隻約5公分長、活動力十足的蜈蚣。（呂妍庭翻攝）

大林慈濟醫院急診室值班醫生李振威在男童耳朵夾出1隻約5公分長、活動力十足的蜈蚣。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣大林鎮1名11歲的國小男童，日前睡到一半，突然感到耳朵疼痛，且耳內不斷傳出異音，嚇得跑去找爸媽，男童父母急忙把兒子送到大林慈濟醫院急診室，值班醫生李振威僅用目視就看到男孩右耳有「東西」在動，進一步用耳鏡檢查大吃一驚，小心翼翼地夾出1隻約5公分長、活動力十足的蜈蚣，李振威說，他曾遇過小至中型蟑螂入侵耳朵的案例，但蜈蚣「誤入歧途」作怪真的很罕見！

李振威說，急診室病患狀況無奇不有，每年總會處理1、2件蟑螂跑入耳朵狀況，但他倒是頭一次碰到蜈蚣，「讓我也嚇一跳」，指當天大概清晨5點多，被父母帶來的孩子急診的男童一臉難過，直喊耳朵好痛，他還未檢查就發現耳內有黑黑的長條物在動，還有一點點身體留在外面，擔心家長與孩子太緊張，只告訴他們有異物，透過耳鏡輔助，用夾子緩緩地把不停「昆蟲」活體夾出，竟是一隻奮力扭曲掙扎的黑色蜈蚣時，大家都被嚇到，幸好孩子很勇敢，沒有哭出來。

李振威評估蜈蚣本身毒性不強，但孩子的耳道已被蜈蚣抓傷，因此給予抗生素的藥水、止痛藥治療，為孩子做進一步的耳膜與聽力檢查，所幸沒有受損。李振威表示，一旦蜈蚣造成耳膜的傷害，則可能影響聽力與形成感染，必須特別留心。

李振威提醒，若是有昆蟲等異物跑進耳道，建議儘速就醫，因為醫院有專業的工具可以協助處理，不要自己想辦法掏耳朵，以免小蟲受到刺激，再往耳朵裡面鑽，將脆弱的耳膜弄破，或是造成感染。

為何蜈蚣為何會跑進男童耳朵？李振威研判，因為大林屬於農業型的城鎮，住家鄰近田園，因蜈蚣喜歡陰暗、溫暖的地方，而且其棲息地是類似磚塊縫隙的小洞，可能把耳朵當成孔洞，趁著孩子熟睡時鑽進去。建議若是住在鄉村地區，居家附近有較多草叢，睡覺時可以掛個蚊帳，會比較有保障。

(中時 )