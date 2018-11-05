首宗！複製牙醫管理系統便宜買 侵權800萬 程式設計師被逮

刑事警察大隊偵查第一隊獲報前往台中市南屯區逮捕陳嫌，查扣伺服器主機1台、筆記型電腦2台、筆記本1本、合約書97本等證物。（葉書宏翻攝）

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39歲陳姓男子任職某科技公司，該公司負責設計牙科醫務管理系統，陳嫌離職後自立門戶，利用前公司的電腦程式更改後販售，刑事警察大隊偵查第一隊獲報前往台中市逮捕陳嫌，查獲電腦主機、合約書等證物，警方估計，至少有50家牙科診所受害，侵權市值約800萬元。

警方調查，陳嫌離職後自立門戶，涉嫌重製前東家研發的牙科醫務管理系統，每套售價20萬元，去年7月遭前東家發現停止授權，數月後，陳嫌重製「北○星牙醫管理系統」程式碼方式，對外宣稱已自行開發新的「樂○牙醫管理系統」，每套售價15萬元。

刑事警察大隊偵查第一隊獲報前往台中市南屯區逮捕陳嫌，查扣伺服器主機1台、筆記型電腦2台、筆記本1本、合約書97本等證物。（葉書宏翻攝）

陳嫌向已安裝「北○星」系統的診所聲稱要改版，藉此機會換裝自行開發的「樂○系統」，並四處拉攏前東家的舊客戶，稱願以數萬元的廉價甚至免費代價安裝新系統。

由於「樂○系統」研發至上線之期程倉促，造成「樂○系統」的診所使用出現許多窒礙不便，不少客戶都要求改裝回「北○星系統」。

刑事警察大隊偵查第一隊獲報前往台中市南屯區逮捕陳嫌，查扣伺服器主機1台、筆記型電腦2台、筆記本1本、合約書97本等證物。（葉書宏翻攝）

刑事警察大隊偵查第一隊獲報前往台中市南屯區逮捕陳嫌，查扣伺服器主機1台、筆記型電腦2台、筆記本1本、合約書97本等證物。

警方指出，該案件為國內首宗牙醫醫務管理系統侵權案，陳嫌的系統大部分是從原系統重製而來，甚至發現相同的錯字，或只更改變數名稱，比對後發現重複的程式碼將近3000行。警訊後依違反著作權法及詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。

(中時 )

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