綠營高雄市告急 柯P總幹事小野表態挺陳其邁

2018年11月05日 12:16 工商 崔慈悌

年底高雄市長選舉，民進黨候選人陳其邁選情告急，知名文化人也是台北市長柯文哲競選總幹事的小野，今天透過拍攝影片，表態挺陳其邁，強調他相信陳其邁可以延續前面幾任市長所做的翻轉，讓高雄的文化與影視傳播，成為台灣的主流之一。

在這支名為「我是挺其邁的」影片裡，小野回憶，在國民黨執政的時期，高雄給人的印象是文化沙漠。讓高雄變成文化沙漠，「當然是國民黨打壓文化發展的責任，導致高雄缺少輿論的話語權」。

他說，民進黨執政之後，透過像是《痞子英雄》、《血觀音》等影視文化的發展，奪回了一部份高雄的話語權，他自己也感受到這幾年台灣電視電影文化最大的改變，就是南方的聲音出現了，這是一種讓高雄人有感的尊嚴，讓高雄人能夠驕傲的說出「我是高雄人」。

小野提到，有一次和前高雄市長陳菊會面，陳菊念茲在茲的就是怎麼樣對市民公平，於是將一塊很有價值的空地，留下來作為生態環境公園；這種重視文化、重視市民的態度，他在陳菊、謝長廷的身上都有感受到。

談到陳其邁，小野說，他的印象是不太會說話、滿老實的，用台灣話說就是「古意」。小野表示他非常相信陳其邁的能力、作為醫生訓練的背景，相信陳其邁可以延續前面幾任市長所做的翻轉。

小野強調，現在是高雄的轉戾點，需要的是實在的做事，而不是太過夢想的言語，因為高雄經過二十年的累積，現在是要開始收穫的時機。

他也期許陳其邁可以讓高雄的文化與影視傳播，成為台灣的主流之一，影響台灣文化，也影響國際對台灣的印象。

(工商 )