《全台最速報》苗栗年改行政救濟說明會 近千人到場聆聽

2018年11月05日 11:38 中時電子報 綜合報導

◎苗栗年改行政救濟說明會 近千人到場聆聽

2018年7月年金改革案正式上路，衝擊退休公教人員權益，5日苗栗縣政府於中正堂舉辦年金改革行政救濟說明會，由縣長徐耀昌、苗栗縣退休公教人員協會主任李木發、律師公會理事長饒斯棋共同主持，約上千人到場聆聽行政復審或訴願文書作業相關事宜。

◎世界藥師壇城植福超拔法會 徐榛蔚盼花蓮成宗教聖地

琉璃世界世界藥師壇城5日在花蓮市中正體育館，舉行「啟建修持49日藥師法門暨祈願梁皇消災延壽植福超拔大法會」，縣長候選人徐榛蔚等人前往禮佛，企盼打造花蓮成為宗教聖地，成為身心靈俱足的人間淨土。

◎斗六市長選舉升溫 旅日學者返鄉力挺林慧如

出生於雲林縣斗六市的旅日牙醫博士黃世英，5日上午偕家族成員強力推薦斗六市長候選人林慧如，稱讚林是位清廉的政治工作者，林當選後，他會竭盡所能協助進促日本文化及社區和斗六市交流，讓斗六市成為科技人文並重，生態環保結合的宜居城市。

◎一天一夜未返家 釣客疑落水大甲溪死亡

台中黃姓男子3日晚間外出垂釣，一天一夜尚未返家，家人心急報警求援，研判疑似落水，消防人員前往大甲溪北岸（正隆紙廠後方）搜救，在凌晨找到黃男遺體，警方正在調查確切死因。

(中時電子報)