智慧城市產業國際論壇 朱立倫：打造新北成國際智慧城市

2018年11月05日 11:42 中時 葉德正

「2018智慧城市產業國際論壇」5日在新板希爾頓酒店登場，包括WeGO世界電子化政府組織、IDC國際數據等國際組織齊聚一堂，還有阿里雲、遠傳、日立、臉書及微軟等業者分享經驗。新北市長朱立倫指出，期望藉活動協助境內企業掌握國際智慧城市科技及應用趨勢，讓新北從工商重鎮邁入智慧經濟新時代。

朱立倫表示，市府以「人」為核心，由公共服務、城市治理及產業發展三大面向建構智慧城市，以提供市民更好的生活，近6年總共獲得11項國際大獎，包括連續3年經ICF選為全球七大智慧城市、三度獲得IDC亞太區智慧城市獎，並曾奪得WeGO世界電子化政府組織全球最佳電子化政府數位落差類首獎，屢獲國際肯定。

IDC台灣區總經理江芳韻指出，2018 IDC亞太區智慧城市獎項中，新北市是少數同時獲得「公共安全」及「公共健康與社會服務」兩項獎項的城市，在科技快速革新的年代，大數據運用是發展智慧城市的核心，除海量資料蒐集，還要運用技術將資料轉換為決策工具，是新北市能脫穎而出的關鍵。

WeGO秘書長李慶玉以智慧城市過去、現在與未來為切入點，闡述城市發展過程中各階段的問題，阿里雲及阿里巴巴B2B則分別講解「城市大腦」整合AI、IOT及大數據的應用實例，以及電子商務如何為智慧城市打下基礎。另外，全球社群廣告龍頭臉書，現場亦分享數位行銷的祕訣。

(中時 )