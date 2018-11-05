普悠瑪爆出台鐵制度問題 學者：政治家不敢面對現實

2018年11月05日 11:57 中時 李宜秦

周桂田無奈的說「政客在語言上多是不負責任的，台灣的系統風險需要徹底改革」。圖／李宜秦攝

普悠瑪出軌翻車事故事發至今已過兩周，外界因此發現台鐵內部許多弊端問題，交通部次長王國材也坦言台鐵是「制度出問題」。台大風險社會與政策研究中心召開論壇，探討台灣社會系統風險問題。學者一致認為「應找出原因而非歸咎責任」，直說「台鐵非得公司化、漲價，但選舉讓政治家不敢面對現實」。

台大風險社會與政策研究中心主任周桂田指出，國內系統是典型的褐色經濟典範，由於鬆弛的管制文化與風險文化等一連串原因，難以面對「常態意外」，尤以食安問題最多，甚至選舉過後，全民抱著「事情過了就算了」，同樣的事情可能再發生，他無奈的說「政客在語言上多是不負責任的，台灣的系統風險需要徹底改革」。

周桂田指出，包括普悠瑪購車決策與檢驗、超速趕點、ATP連線或關閉問題、司機過勞、不透明且缺乏溝通的台鐵文化，都是系統性風險內的一環。周桂田表示，「制度性的忽視造成社會的忽視」，習慣了鬆弛的放任管制，ATP故障就關掉而不是修理，導致累積性的災難。

台大公共衛生學院院長詹長權指出，普悠瑪事件的重點應是找原因，而不是追究責任，需要透過獨立機關的專業調查找出問題根源。他質疑「行政院急躁、隨意的拋出成立運安會的決定，是怎麼樣的參考過程？」

台灣科技與社會研究學會理事長洪文玲指出，技術物失靈致災是常態，但不一定會致災致死，她舉例當年鐵達尼號沈船死亡人數極高，正是因為當時其政府為了政治與經濟考量，遲遲不願在船上配備足夠的救生設備，悲劇才會發生。同理可證，是人的安全重要，還是守時誤點、企業利益重要？

洪文玲說，「老舊的基礎建設與過時的管理觀念促成了工程災難」，先進公共運輸研究中心主任張學孔表示，台鐵陷於困境，是非得公司化的，但因為選舉讓政治家不敢面對現實，用低廉的方式讓民眾看似受惠，其實不然，「明明應該公司化、調漲票價，換了一個部長卻通通都變了」。

(中時 )