姑丈伸狼爪 性侵少女引誘拍裸照判刑8年

惡姑丈對未成年侄女性侵、拍裸照，遭判刑8年。（示意圖／達志影像/shutterstock提供）

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北市北投一名股票分析師，見未成年侄女頗具姿色，2015年5月開始，先以手指頭插入下體，再帶著姪女到汽車旅館伸出狼爪，前後總計有12次之多，另外還引誘少女自拍裸照，再以Line傳給他，供其觀賞，士林地院審結，分別判處有期徒刑1年1月到1年6月不等，應執行有期徒刑8年，可上訴。

在投資顧問公司從事金融研究分析股票的男子，月收入10萬元，自己也有2名未成年子女，竟然覬覦姪女正值發育期，加上年幼無知，2015年5月中旬在自己租屋處，先以手指能插入姪女下體，見她不敢反抗，之後變本加厲，開車載她到運動中心的地下室、社子島附近停車場「車震」。

發生性關係後，變態姑丈還引誘少女拍攝裸露胸部、陰部的照片，再以Line傳給他，藉以滿足自己的性慾，最後被少女父母發現因而報案。這名姑丈變態行徑因而爆發，案發長達8個月，性侵12次，拍攝裸照共11次以及24張照片，事後姑丈還否認犯行，少女父親請求法院從重量刑。

法官痛批，被告所為對少女造成嚴重傷害，為了滿足一己私慾，罔顧人倫，損及少女對於兩性關係及家庭觀念的認知，危害至鉅。妨害性自主罪部分，每次分別判處1年6月到1年8月不等，另外引誘拍攝裸照判處1年1月，組共23罪，應執行有期徒刑8年。

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(中時 )

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